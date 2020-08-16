香港一直都是外向型經濟，靠的是資金、物流和人流的進出帶動經濟，四大主要行業中，貿易和物流、旅遊佔本地生產總值兩成五以上，由於新冠肺炎疫情影響，香港很多對外的經濟活動停頓，出口減少，旅客大減九成九，今年頭兩季本地生產總值都下跌百分之九，經濟受到嚴重打擊。相信疫情短期內難以消失，步入冬季後極可能有新一輪的爆發，疫苗估計還要多等一年才成熟，未來一、兩年，疫情將是經濟最大的憂患。

香港一直作為中國與西方的橋樑，左右逢源，在中國近四十年融入世界經濟體系、在全球化高歌猛進的時候，香港正因為這個背景，從中獲取不少經濟利益。反觀美國，為了自身的霸權利益，無視疫病防控工作，試圖以新冷戰策略圍堵中國，從華為到TikTok，更甚者利用取消對港最優惠待遇來要挾特區乃至中央，但我們在大是大非的原則問題上，始終不為所動。美國總統特朗普近日怨憤夾着賭氣地聲稱「失去最優惠待遇後的香港，在中國的統治下永遠不會成功，市場將跌落地獄，沒人會去做生意」，這種狂言不足為怪，但不論從民族立場或政治現實考慮，香港這個「韋小寶」，在朝廷與天地會之間的小混混角色，已漸漸演不下去。

面對疫情和逆全球化這些客觀現實，香港也可以靈活多變。要變的是，我們必須在經濟結構上作出變革，增強經濟內循環，方可渡過難關。經濟內循環的概念，不可只局限於香港這麼小的經濟規模，香港的經濟發展要有更強的全國全局觀念。筆者認為，縱使疫情當前，大灣區的經濟融合規劃不可以停下來，各行各業乃至個人心態也要改變，鼓起勇氣離開固有的舒適圈，擁抱機遇和大市場，接受新挑戰，努力提升自身水平，了解內地市場的需要。

短期措施方面，建制派要求政府盡快重啟經濟，否則飲食、零售、旅遊酒店、美容等服務行業都會撐不下去。在中央支持下，香港將推行普及病毒檢測，希望最大程度上發現隱形患者，減少社區傳播鏈，然後將新個案盡快消除，再推行參考內地和新加坡的健康碼系統經驗，把已作檢測和沒有徵狀人士，以手機掛上健康碼，服務業等就可安心接待這些客人，令服務業重新啟動業務；萬一有人確診，都可以透過健康碼找到感染源頭。另一方面，疫情下香港與內地交流接近零，令很多跨境家庭和工友都苦不堪言，內地各省市已全面解封，澳門逐步與內地城市成功以健康碼處理過境問題，唯獨香港卻成了孤島，此刻爭取開通健康碼系統對香港尤其重要。

香港排斥內地的所謂「本土主義」，實為香港發展的心理障礙，意圖令不少人在機會面前裹足不前，港人應深刻批判其虛妄和禍害。內循環另一關鍵是刺激本地消費，就要增加市民收入，要做到這一點，便要針對香港資本密集的經濟模式，政府應更積極介入市場，推動多元經濟，減少財團壟斷和霸權，以更公平地分配社會財富。基層要增加收入，中產要減少住房開支的壓力，市民口袋有餘錢，才能以本地消費帶動經濟循環。藏富於民，積聚力量和民心，香港才可應對漫長的鬥爭。