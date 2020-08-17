功夫茶：追風逐雲傳喜訊　東網粉絲接天來

一路追風，一路逐雲，聽藍鵲一陣啁啾，天上有行雲，人在行雲裏，放懷天下，視野廣闊！問功夫茶點解心情咁靚咁雀躍，冇嘢嘅，呢啲叫時來風送滕王閣，人逢喜事精神爽啫！

嗱，有麝自然香！東方報業集團網站《on.cc東網》，全球總瀏覽量又飆升喇，上月再創新高，突破八億七千萬頁次，而APP及網頁版嘅每月總活躍用戶人數更高達一千一百萬！粉絲四面八方湧至，真係追風逐雲而來，咁多新知舊雨捧場，你話仝人點會唔振奮吖！

一個高峰又闖一個高峰，突破十億指日可待也！讀者嘅厚愛，廣告商嘅支持，無疑更加鞭策仝人於疫情下堅守崗位、緊貼報道；至於新冠肺炎疫情、《港區國安法》等重大新聞資訊，東網追蹤不遺餘力，分秒必爭，贏盡口碑。當然，社會民生，東網關心時事關心你，最近東網一再揭發街市消毒滅鼠無方，冀引起冇靈魂政府正視！鞭策政府，儆醒市民，無疑帶動社會進步！

胡適話，「為學要如金字塔，要能廣大要能高」，辦報做網站其實都係如金字塔，除了內容充實，不譁眾取寵，還要與時並進，時刻站在讀者一邊，了解用家需要。呢，一秒通全球華人嘅東網，之所以粉絲知音紛至沓來，並非偶然。東網鼓動風潮，銳意改革，不惜工本增添器材，廣納報界精英，不斷加添精彩節目，造成時勢，東網粉絲喺天涯海角每一處接踵而來就係咁解！

即係咁，好嘢唔怕成日講，嶄新娛樂消閒平台「繽FUN星網」喺五月尾推出後，唔止群星拱照，讀者仲睇到哈哈笑！新平台匯聚勁爆娛樂新聞，八到知音豎起大拇指：咁都畀你哋刮到，好嘢！仲有最潮生活資訊、「繽FUN主播室」每晚大派唔同禮物同優惠，觀眾只要點擊影片左下角出現嘅按鈕，着數立即到手！

至於主打評論節目「東網視頻」，影像凌厲，男女主播鬼馬多才！以多角度批判及拆解本地及國際時事，用字精準抵死，其跨平台觀看次數高達一千多萬；尤其嗰位「仙迪」百變多姿，表情多多，伶牙俐齒，難怪粉絲無數啦！

鍾意睇報紙嘅讀者，更可於東網APP內，按下左上角嘅隱藏Menu bar按鈕，透過「東方日報電子報‧刊物」入口，免費瀏覽原汁原味、一毛錢也不須付嘅高清電子報，無論身處何方，一杯香茶或咖啡，同步盡覽天下事，不亦樂乎！不亦快哉！

嗱嗱嗱，講到呢度，再一次多謝各位讀者捧場，東網必定時刻惕厲，做到最好。順便一提，《賞您睇》已升級回歸，玩法多樣，配以源源不絕精美獎品，等你挑戰。仲等？未安裝東網APP嘅讀者，立刻掃描右方嘅QR Code，一齊享受東網粉絲嘅「不亦快哉」喇！