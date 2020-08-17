世界視線：欲閂郵政署水喉　特朗普搞亂大選

美國情報部門最近指摘中國、俄羅斯和伊朗等國，試圖影響今年的美國總統選舉，其中中國不希望特朗普連任，俄羅斯則試圖攻擊民主黨參選人拜登。但談到「破壞」美國大選，最大的力量其實並非來自別國「干預」，而是美國人「自毀長城」，而且破壞者不是別人，正是宣誓維護憲法及選舉公平有序進行的總統本人。

特朗普日前再次批評十一月大選以郵寄方式投票，會令選舉變成災難，不知何時才能結束點票，結果只會淪為全球笑柄。其實所謂選票不能如期送達，壓根兒就是特氏自編自導的「危機」。他日前接受霍士新聞採訪時表示，新一輪國會抗疫紓困案的最大爭拗在於，民主黨要求將數十億美元的資金用於讓各州郵政人員處理郵寄選票，不諱言自己反對為郵政署提供額外資金。

可以看到，特朗普不久前任命自己的金主、毫無郵政相關經驗的迪祖爾空降郵政署署長，迪氏甫上任便掄起改革大旗，包括削減人手及減少郵件分類機器等，明擺着就是要「陰乾」郵政署，拖慢郵遞選票的進度，從而製造混亂。

美國的新冠肺炎疫情迄今未有受控迹象，預料到十一月情況也未必會有所改善。在此情況下，別說選民擔心自身安危，不願親身到票站排隊投票，各州負責選務的政府部門亦反映，在招聘票站職員時遇到困難，按說郵寄投票是確保選民有機會表達意願的最有效方法，特氏為了一己政治得失而橫加阻撓，堪稱美國民主制度的罪人。

當然，「郵寄投票對拜登有利」，一定程度也是特朗普「自我實現的預言」。二○一六年大選，特氏輸了數百萬張普選票給希拉妮，他當時就一口咬定是郵寄投票「作弊」的結果，經過近幾年的渲染，「特粉」們開始對「作弊論」深信不疑，最新民調顯示，選擇郵寄投票的選民中，逾半表示會投拜登，支持特朗普的不足兩成。現在最大的問題是，即使特氏無力阻止郵寄投票，卻肯定會以此為藉口質疑選舉不公，屆時引發的亂局，肯定比當年小布殊對戈爾時嚴重不知多少倍。