神州觀察：當街拐童太猖狂　罪惡昭彰人性喪

拐賣兒童行為堪比罪惡中的罪惡，因為此舉對任何家庭而言都是毀滅性打擊，多少父母需砸鍋賣鐵、離鄉別井，從此踏上艱難的尋親之路，又需要承擔多少「生死未卜」的心理煎熬，更加不足為外人道。故而能夠忍心做出拐賣兒童之事的，亦都是罪惡昭彰、全無人性之徒，當為世所不容。

廣東廣州一名年幼男童，近日因為家人一時疏忽，獨自離家在街上流浪，一名陌生婦人見狀，於是禍心頓起，先是以一些親暱話語哄騙，復將男童帶至一無人處，轉頭就將其抱走。其後婦人乘搭巴士將男童拐至英德市一間出租屋，估計接下來便會伺機轉手圖利，幸得警方偵破及時，其後成功解救出被拐男童，否則世間從此又將多了一個支離破碎家庭。

拐賣兒童之人究竟是怎樣的人？思來想去，只能以冷血、麻木、自私、殘忍等字眼來形容，或是模仿魯迅先生的口脗說道：我向來是不憚以最壞的惡意來推測拐子佬、拐子婆。正如那位兩年間拐賣四十六名兒童的陳蓮香，在面對警方審問時直言這麼做「錢來得快」；又問其知不知道此舉屬犯法行為，她更不屑表示：「不就一個孩子嗎？丟了再生一個唄。」陳蓮香還交代稱，拐童過程中能哄則哄，不行就直接打暈搶走，更有兩個孩子因哭聲太大而被同夥丟落河活活浸死，簡直喪盡天良，禽獸不如。

而在早前，廣州當地亦出了一位「鼎鼎大名」的拐子婆「梅姨」，據指經其手賣出的被拐兒童至少有九個，多年來神出鬼沒，一些地方不時還會傳出其「現身」的消息，惟至今仍未歸案，警方甚至都不願承認「梅姨」的存在，並數度出來闢謠，警告民眾不要散播假消息，叫人莫之奈何。而據一些已被抓獲的涉及「梅姨」案的罪犯交代，他們的拐童手段亦夠猖狂，其中一宗就是屬強闖入屋，以膠帶、辣椒水綑綁、控制住大人後擄走孩子；另一宗則是假扮可憐人騙取對方信任，在獲得好心收留住宿後趁機拐走兒童，儼如「農夫與蛇」的翻版。

網絡上曾流傳一份據指是內地媒體發布的數據，指中國每年的失蹤兒童高達二十萬人，當中近八成是被拐賣掉，而最終能被尋回的只佔千分之一，情況觸目驚心。至於被拐兒童的下場，更是不敢想像，有指部分比較「幸運」的兒童或會被一些家庭收養，好吃好住，然而有些兒童卻難逃各種悲慘命運，譬如被打殘手腳，成為犯罪集團操控的乞兒，或是被賣到黑磚窰做奴工，或淪為性奴，乃至被摘取器官販賣，堪稱慘絕人寰；為此一些尋親家長不是被折磨得精神失常，就是乾脆自殺了斷，悲劇中套着悲劇，不知何時能完。