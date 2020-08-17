正論：貨櫃碼頭狂爆疫　中門大開禍無窮

新冠肺炎疫情反覆，昨日新增七十四宗病例，較前日大幅增加，尤以葵涌貨櫃碼頭成為爆疫重災區，佔了三十四宗，疫情不知伊於胡底。有指感染源頭疑與海外船員有關，港府害人，又一鐵證。

葵涌貨櫃碼頭疫情大爆發，宏記港務操作有限公司的確診個案佔大多數。實際上，昨日碼頭新增三十四宗病例之中，宏記便佔了三十三宗，衞生防護中心認為與員工共用休息室有關。張竹君醫生指出，確診員工主要負責戶外工作，會使用休息室食飯、休息、沖涼等，以致出現類似家庭群組的病毒傳播；此外，宏記部分員工需登船工作，有機會接觸海外船員，是否因此染疫則仍需調查。

眾所周知，儘管香港早就失落世界第一貨櫃港的地位，但爛船仍有三斤釘，葵涌貨櫃碼頭目前仍是全球第八大貨櫃港，為香港及珠三角的最主要的貨櫃物流處理中心，對華南有重要地位。正因如此，衞生署明言無法關閉碼頭，只能向碼頭人員增加派發取樣樽檢測，早前已派了三千個，惟目前僅完成一千多個化驗，仍有七、八千個要派，進度緩慢。這樣下去，別說碼頭疫情難以受控，萬一病毒擴散到碼頭以外，後果不堪設想。

更令人憂慮的是，病毒能停留在物件表面一段時間，甚至連雪藏雞翼都驗出帶毒，證明病毒生存力極強。即使碼頭確診人員大都負責裝卸貨櫃，並非直接接觸貨物，但病毒會否隨貨櫃運輸傳遍港九新界以至整個華南，誰也說不準。早前廣東省已收緊港人入境安排，必須持廿四小時有效的核酸檢測陰性證明，兩地交流幾乎中斷，一旦內地當局連曾到碼頭裝卸貨櫃的跨境貨車司機都拒絕入境，中港物流肯定陷入癱瘓，影響極大。

可以看見，疫禍爆完又爆，院舍群組、酒樓群組、傳銷群組、街市群組、貨櫃碼頭群組，病毒傳遍社區，沒完沒了，淪落到如此田地，歸根究柢是港府開門揖疫所致。本報早就說過，港府不見棺材不流眼淚，疫情本來已在五、六月受控，偏偏廢官不理專家提議、冷對傳媒警告，堅持讓三十三類人士豁免檢疫入境，帶毒的海外船員、機組人員自出自入，成為第三波疫情大爆發的源頭。

直到上月底，當局才施施然宣布收緊免檢入境安排，但如何確保外國人員遵守語焉不詳。今次葵涌貨櫃碼頭爆疫，懷疑與海外船員有關，證明港府連亡羊補牢也做不好，到底還要付出多少次人命教訓，廢官才會知衰？

尤有甚者，食環署街市成為疫情另一重災區，鼠患愈演愈烈，該署仍不吸取教訓，搞衞生固然敷衍塞責，就連外傭違反禁聚令同樣視若無睹。現時已有多名外傭染疫，港府繼續中門大開，疫情想有完結的一天也難。

書到用時方恨少，船到江心補漏遲。港府不但連補漏都遲過人，而且愈補愈漏，疫禍不斷。反觀粵澳疫情早已受控，兩地往還暢通無阻，香港卻連搞個健康碼都爭拗不休，寧不悲乎！