甚麼是自由，這本是粗淺易明之義，不值得討論。可惜不知何故，在香港，以至美國等地，教育應是普遍，城市生活不像農民那樣孤陋寡聞，竟然有不少人不明白自由之義，頑固地將之扭曲成為歪理。

自由當然首先是個人的自由。西方爭取自由的，是從反奴隸制開始，以至反農奴制、反君主教會的大權獨攬、欺壓平民。首先揭竿而起的是奴隸與農奴，但真正成功的，一是貴族和城邦的精英，二是商人和資產階級，再後是工人農民的革命。爭取自由是有針對性，可卻是把個人的自由與階級群體以至國族的自由連接起來。

現代的個人主義，便是資產階級革命成功才衍生出來，但同時並不是每個族群社群都有實際上同等的自由。而現代的個人自由，也同時有着各種法律、道德、習俗等的限制，不是無限制的個人自由，而是像鐵籠之內特定的自由。縱觀西方提倡的自由，歷史上都是政治鬥爭，解放個人只是程度差別。像從農奴逃走形成的哥薩克，也不是建立烏托邦，而是重建部落和政治組織，重新限定個人的自由。除非如小說中的魯賓遜，才可以有絕對的自由，但亦是依賴「星期五」奴隸式的服侍，他的自由是「星期五」的不自由。

自由屬於個人，但有社會性，個人生存於群體之中，各方連繫，不僅在於血緣、地緣。群體既構成了個人的保護屏障，也是個人各方面習慣行為得以產生的伸延，個人與群體便是獨立和倚賴的雙重關係。個人的自由可相對於群體，也因所屬社群的支持而可相對於其他群體。

社群的自由亦便是個人的自由，沒有社群的集體自由，不可能保障個人的個別自由。正因如此，為保社群的集體自由，必然不讓個人的個別自由傷害集體自由。這也是社群以至社會的不明文的社會契約。

在最低的層次，個人自由不能傷害別人自由，傷害便是有違社會契約，要受到代表社會的政治權力懲罰、禁制。

以防疫為例，戴口罩已不是個人自由，而是為防止疫症散播、禍害其他人。不戴口罩的個人自由，傷害別人和社會的安全。習俗道德制約不了，便需法律懲治。在法治社會，個人有自殺的自由，但自殺傷害別人便可成傷人之罪，自殺亦對親屬構成心理等不同的傷害，此所以自殺亦是法律明文禁止，並予刑罰。這就是在社會之中，個人連自殺的自由也沒有，更遑論其他。

奢言自由，只是中了美國宣傳的毒。美國怎可作典範？