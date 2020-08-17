嘴上說不要，身體很誠實。全國人大常委會決定現屆立法會延任不少於一年，反對派扭扭擰擰，欲拒還迎。有人聲稱應全面杯葛，不要接受留任；有人則認為如全部拒絕「上車」，不利民主運動發展。其實，說來說去還是離不開一個「錢」字。立法會議員月薪逾十萬元，加上酬酢及交通開支、醫療津貼、任滿酬金，以及每年二百七十多萬元辦事處營運開支，一年總數達四百多萬元，如此筍工到哪裏去找？而且這份筍工完全不受管束，可以遲到早退，可以無故曠工，可以夢會周公，可以睇AV，甚至可以撒野潑糞，對那班不學無術的政客而言簡直是致命的誘惑。

別看反對派政客道貌岸然，實際上全是名利之徒。香港爆發新冠肺炎疫情後，不少港人捐款抗疫，港府高官及建制派議員也不例外，唯獨反對派政客們一毛不拔，其自私自利暴露無遺。現在天上掉餡餅，既然可以延任受薪最少一年，他們豈會自動放棄。君不見，鄭松泰已第一時間表態留任，雖有點猴急，卻不失坦白。

最虛偽的是公民黨政客，他們明明很想留任，卻兜一個大圈，聲稱如果放棄議會平台，民主運動就難以繼續；沒有他們監察，政府就可以「長驅直進、直搗黃龍」云云。說穿了，他們根本捨不得高薪厚祿，既要做婊子，又要立牌坊，「民主」只是用來掩飾貪婪的藉口而已。難怪有人說，訟師出身的政客，是最沒有道德可言的偽君子，他們巧言令色，唯利是圖，為達目的無所不用其極。古代訟師是被社會瞧不起的職業，現在卻一躍成為「藍血貴族」，可謂莫大諷刺。

事實上，立法會烏煙瘴氣，拉布、流會成為常態，過去一年更幾乎處於癱瘓狀態，即使原班人馬留任，也不可能正常運作。若反對派政客拒絕留任，對公眾反而是好事。可惜政客們沒有這種骨氣，面對豐厚薪酬，腰也折了，臉皮也不要了。