十年河東，十年河西，中國崛起步進世界舞台的中心，無論經濟、科技甚至軍事多方面都邁向頂尖，足迹遍布各個範疇。雖然中方強調和平，一定不是先開火的一方，但西方國家感受到嚴重的威脅，豈會讓你瓜分天下？美國一聲令下，盟友歸隊，千方百計部署堵截。

大國博弈，中美未來國運，關鍵在這一、兩年發展，香港一個小小城市竟然成為美國在貿易戰的籌碼，而且更利用特區內部問題，找機會留難中方。香港既是火種，亦是磨心，根本承受不起這巨大的扭力。本來經濟已日見下行，再經不起連番重擊。美國的經濟制裁行動，香港的建制派很多都異口同聲說不怕，更指以貿易順差來計，美國更蝕底。這些話說給誰聽，大家心知肚明。有些人沒有腰骨，一味阿諛奉承，漠視實際困境。

美國陸續出招，下月二十五日起，要求「香港製造」商品入口美國時，要把產品標籤改為標示「中國製造」，商界預料美國會把香港商品與中國商品的進口關稅看齊，未知其他國家會否跟隨。這絕對是香港製造業的噩耗，但竟然有不少官員、商人走出來說影響不大。貨物不是他們製造的，亦不用靠生產維生，當然說得口響。但很多香港製造商都叫苦連天，如像世界末日。

在香港這個炒股炒樓的市場裏面，堅持腳踏實地，投身製造業，建立香港品牌，實在難得，大家都應該珍惜及保護。本地工資、租金及原料成本高昂，小型廠家經營不易，而不少年輕人堅持「香港製造」這個理念更加值得佩服。增加關稅基本上壓縮「香港製造」的生存空間，政府及其他實力雄厚的商家可不能睜着眼睛卻當看不見，所謂共度時艱，實質支持相當重要。政治表態就一窩蜂，打嘴炮誰都會，救亡卻未見展開，政府不救，「香港品牌」變了孤兒，應該很快便絕種。