美國的反華措施層出不窮，剛提出全面封殺中國的互聯網硬件和軟件業務，以及拿參與訂立《港區國安法》的有關官員制裁後，突然又出新招，宣布把美國的孔子學院列作外交使團，即是說，其人員編制要合併在整體外交人員的編制數目之內，加以限制，其財產及物業也列入外交人員的管制範圍。

這項針對美國孔子學院的新措施，並不是太大的攻擊，但無疑會增加孔子學院運作上的不便，也會令中國政府難堪。中國政府不一定可以拿出相類報復，因為美國沒有近似的對外文化機構。

中國○四年開始在國外設立孔子學院，至今全球有一百四十多個國家設立了超過五百間孔子學院；單就美國，目前有近百間孔子學院。中國成立孔子學院的目的，是鼓勵中文和中國文化學習，從而發展中國的軟實力，希望長遠可以加強這些國家的國民對中國的認識，了解中國人看事物的角度。孔子學院絕大部分經費由中國政府資助，師資主要在國內招聘選派去海外國家。所以，不能說設立孔子學院沒有政治目的，但又不如美國一些反華團體所言，是專門去外國做政治宣傳、收集當地情報的政治機構。

全世界合計，孔子學院其實數目太多，不一定能達致成立的目標。有些可能資源運用不善，吸引不到足夠學生，內地也不一定有足夠師資派去國外，而且能夠適應當地的學習文化。所以，有些計劃可能失敗，合作的大學可能因各種理由停止雙方的合作。

孔子學院設立至今，當然會有種種運作上的問題，不過也千萬別完全相信外國一些反華團體的惡意攻擊，例如有人說，孔子學院思想封閉，不夠開放，有違美國教育宗旨，只容許對中國政府歌功頌德，而不是對整體的中國文化、中國歷史作全面性的討論。他們舉例指，有孔子學院不接納討論六四事件，也有拒絕討論藏獨、疆獨等問題。這些反華團體的觀點，其實只是有意找岔。孔子學院是中國政府資助的機構，怎可能容許反對者利用進行惡意宣傳攻擊？正如香港的英國文化協會不會特別開辦課程教導殖民主義如何殘酷、鴉片戰爭如何毒害中國人。又如日本文化協會不會因為教育開放，開班教導日本昔日在中國東北如何橫蠻凌霸，侵華戰爭期間殺害了多少中國人民。

美國沒有如英國文化協會、德國歌德學院、法國文化協會一類機構對外宣傳，中國受辱無從還手。其實孔子學院打明招牌宣揚中國語文文化，更好管理，不如美國般閃閃縮縮，借甚麼基金會、學術組織作偽裝，名義上是學術交流，暗裏搞顛覆破壞活動。