香港命途多舛，去年反修例黑暴動搖香港根本，百業重創，治安盡毀；今年又逢新冠肺炎來襲，疲不能興的經濟雪上加霜。本港八所政府資助大學一八至一九年度共有四百三十二名畢業生失業，失業率達百分之二點四，創十年新高。今年經濟進一步下滑，畢業即失業的情況恐更趨惡化。

疫情之下，許多公司裁員甚至倒閉，搵工本已艱難，更有甚者，這班天之驕子去年的所作所為實在嚇煞不少公司老闆。眾所周知，本港一間大型餐飲集團，去年因為太子女一席話而得罪暴徒，從此打砸燒不斷。好了，以下是真人真事：有去年的港大畢業生到某大型地產商應徵，人事部主管問他，如果他是那集團老闆，怎麼看待遭黑暴打砸燒？畢業生當然是黃絲，對問題不知所措，支吾其詞，最終落選。

這顯然只是冰山一角，即使是知名黃店，都不見得樂意聘請大量畢業生。上述港大畢業生其後應徵一間由搞電視轉而搞網購的黃色公司職位，以為大家都是黃絲必然同聲同氣，詎料最終還是不被錄用。這到底是該畢業生應對太差、經濟不景令僱主加倍揀擇，還是怕了這些大學生，不妨想一想。要是大學生將黑暴的打砸燒文化帶入公司，僱主豈非引火燒身？即使沒有這麼極端，單是事事抬槓，駁嘴駁舌，已夠頭痕。大家必定記得，去年浸大校長錢大康被大學生圍在台上公審的一幕，期間大學生粗口橫飛辱罵校長，僱主看見，不膽戰心驚才怪。

在網上也看到一些應屆畢業生的訪問，表示寄出五十封求職信也沒有回音，卻仍自我催眠，聲稱自己是「被時代選中的一群」。事實上，新一代飯來張口，衣來伸手，從小到大都有父母寵愛，根本未捱過苦，卻忽然政治上腦，覺得受到迫害，又覺得自己「被選中」，一手將香港的繁榮穩定摧毀。現在自吃苦果，不是被時代選中，而是被自己冇腦所累而已。