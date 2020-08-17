近日有年輕人問我，如果想投資股票，應該如何入手，那當然是問道於盲，我哪能給上甚麼有用的建議。但大家順道聊到另一問題，就是如果要開設投資戶口，該光顧哪些證券公司。

話題一轉，主客馬上易位，年輕人比我知得更多，因為網絡上很多人談論該如何選擇證券行。小夥子如數家珍，順序列出甲、乙、丙三家公司，說是收費便宜、服務快捷、資訊充足，理由一籮筐。檢點下來，三家全屬中資證券商，我這才知道，原來他們近年在香港頗吃得開，成了散戶最愛的選擇。

上述對話大概是在十天前，當時市場上壹傳媒的股票尚未出現異動。到了上周一，該公司創辦人黎智英被捕，廠房被搜，網絡上的「黃絲」分子一時沸沸揚揚，說要入市支持他公司的股票。本來只值兩、三億元的壹傳媒，幾天內曾炒高至四、五十億元，完全脫離了股票的基本價值。翻查之下，發覺入市資金最多的是中資券商，美資反而在減持。事件由是惹人疑竇，肥佬黎半輩子以反抗中共為職志，如今被人收拾了，中資卻在此時走出來替他護航，乍看之下，委實荒謬。

今番的不尋常交易，證監會和香港交易所務必徹查，要是有人渾水摸魚，或者隱藏了甚麼不可告人的秘密，可不能輕饒。不過，十天前年輕人給筆者上的一課，也啟發到我能更客觀地看待整個問題。

當今很多香港散戶熱衷於光顧中資證券公司，其中不乏黃絲分子，尤其年輕一輩，因為美資證券行門檻太高，一般不是他們那杯茶。這批黃絲散戶一旦入市，交易自然會記錄在中資券商的帳本上。故即使有中資行在市場上大手吸納壹傳媒股票，咱們也不能遽下判語，至於內中實情如何，尚待相關部門查證。