香港市民聞鼠色變，見到豬肉忽然之間都有了陰影！事實上，去年鼠患指數創十年新高，情況已十分嚴峻，只是廢官依然當睇唔到，食衞局、衞生署又冇想方設法去滅鼠，遂使老鼠為患十八區，街市更淪為重災區！

之前老鼠惡過人，曾經喺鬧市咬過遊客；旺角有老鼠喺迴轉壽司輸送帶窺伺；超市啲燒味有老鼠偷食；食客杯上杯落之際，有飛天老鼠從假天花墮下，諸如此類，早已敲響鼠患警號！好喇，依家經本報接連踢爆多個街市鼠患驚人，東九龍更有兩個街市先後被揭老鼠「圍噬豬殼」，居民擔心食「二手豬肉」，嚇到話有排都唔會買豬肉，難怪豬肉檔主指生意差咗！

疫情持續，市民日日勤洗手戴口罩保持安全距離，做足防疫措施，無奈街市鼠患處處，家庭主婦少不免要去街市買餸，依家佢哋成為高危一族，買雞翼、豬肉都驚中招，果然做女人難，做家庭主婦難上加難！食環署一連三日話安排十二個分別位於港島、九龍及新界嘅公眾街市進行深層清潔消毒，另外會在各區部分街市加強滅鼠工作。老朽懇請當局認真清潔和消毒，切勿好似紅磡街市和土瓜灣街市咁，「深層」清潔消毒後重開，啲老鼠竟如打咗雞血，更活力充沛流竄覓食！

本報亦影到慈雲山有食肆的粉麵食材被放置舖外，無封口，惹來曱甴「開餐」！呢啲咁嘅情況，以及將豬殼亂放地上、將食材放喺污糟環境例如坑渠附近，其實好普遍，「禍從口入」，疫情之下，從事飲食業嘅老闆和員工，好應該多加注重衞生！

有人說：一個民族的命運，要看他們吃的是甚麼和怎樣吃。國人乜野味都擺入口，結果食出奇奇怪怪嘅傳染病！內地每年食物中毒案以十萬計，曾有泡菜廠老闆說：我們根本不吃自己做的泡菜。老朽不希望香港豬肉檔檔主有一天也說：我們根本不吃自己賣的豬肉！