美國制裁香港，把香港人辛勤半世紀打造的「香港製造」名號送進了廢物間，攬炒香港真的成功了！香港的單獨關稅區地位被廢了一半武功，港人痛心之際，一直要求外國制裁香港的黑暴、港獨派卻在沾沾自喜，慶祝他們的「功績」，甚至為美國的決定叫好。這一刻，香港人從沒那麼清楚地看透了這批老小漢奸的嘴臉。

美國財政部宣布，自下月二十五日起，香港製造並且出口往美國的商品，再不能在產品及產地標籤上標註「香港製造」，只能以「中國製造」標示，而香港產品過去享有的零至低關稅待遇亦不再，將被徵收與內地產品一樣的關稅。問題大嗎？其實不！因為統計處的數據顯示，去年本港製品輸往美國的貨值僅約三十七億港元，佔香港總出口額少於百分之零點一。這個出口量及份額對香港可謂無關痛癢。

不過，這是一種恥辱，一種橫蠻的打壓！美國的決定，把我們國家透過《基本法》賦予香港擁有單獨關稅區地位、可以自享產地的待遇，狠狠捅了一刀，令香港貨品輸往美國不能再用「香港製造」，以後港貨在國際一個大市場上被視作國貨，久而久之，自首代香港工業家打造得來的香港品牌隨時會被淡忘，慢慢湮沒在國際貿易場上。

到那時候損失大嗎？很大！因為「香港製造」這塊牌匾是香港產品獨有的標誌，若港貨與國貨無分軒輊，高成本、低效率的港貨跟內地逾千個城市的產品相比，有競爭力嗎？那時香港製造業不是更沒救嗎？現在香港的產業已過分着重金融與地產，將來香港產品再衰亡一些，倒楣的當然是香港人。

可笑吧？促成這一切的正是那些叫嚷我衞我城、自己香港自己救的港獨、自決及黑暴派，他們乞求外國干預的結果，便是令香港直接歸一國，老小漢奸們，你們對得起香港工業界、對得起萬千香港打工仔嗎？