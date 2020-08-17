解放軍東部戰區近期在台海附近舉行實戰化演習。官方明確告示，此舉是與地區局勢直接掛鈎，既是為了震懾台獨，也是為了警告美國的干涉。數十年來，解放軍針對台灣的最大規模行動是一九九六年軍演，包括發射東風導彈、兩棲登陸演習等。此次從規模上無法與之相比，但呈現諸多非常之處。

此次演習的特點是多軍種、多方向、成體系，最突出的當屬「多方向」，在「台灣海峽及南北兩端」即從南、中、北三個方向展開。這被大陸軍界形容為「包餃子式」演習，具有相當強的針對性。而且東部戰區空軍的殲10、殲11等戰機一度越過海峽中線。而在一九九六年軍演時，為了避免刺激美國，曾劃定「三不原則」，其中就包括不越過台海中線。此次軍演新動作，覆蓋範圍更大，距離台島更近，無疑宣示了更強硬姿態。

其次是「多軍種」，突出多軍種協同，進行成體系訓練。譬如駐紮福建前線的陸軍第七十三集團軍陸航旅與東海艦隊071型船塢登陸艦聯合訓練，提高陸航部隊全域作戰能力。陸軍兩棲裝甲部隊開展海上編隊、分波次突防登陸進攻。空軍連續跨晝夜實戰化訓練。東海艦隊驅逐艦支隊錘煉防空反導、對海打擊、聯合反潛能力，反水雷演習首次曝光最新型的081型掃雷艦江山艦。可以說，本次軍演覆蓋各個作戰場景，實戰化意味濃厚。

解放軍在七大軍區時代，各大軍區主要管理陸軍，像一九九六年軍演這種行動需要臨時架設指揮部。二○一五年軍改後，新的五大戰區組建聯合作戰指揮中心，作為中央軍委聯合作戰指揮中心的直接延伸，專職負責指揮，如臂使指，統一指揮戰區內的陸、海、空、火箭、戰略支援、聯勤保障等各軍兵種及國防動員系統的各省軍區。

東部戰區重點負責台海地區軍事行動，其聯合指揮中心是五大戰區中編制最為龐大齊全的，並直轄有訊息保障、測繪導航等輔助單位。新任東部戰區司令員何衞東上將，曾在駐福建的第三十一集團軍（即現第七十三軍）服役數十年，歷任師長、軍參謀長、副軍長，熟悉對台軍事工作。

因應任務需求，東部戰區強化快速機動反應、開展奪島登陸的新質作戰力量。福建省軍區海防師整編為海軍陸戰隊第三旅，陸軍第七十三集團軍組建了兩個兩棲合成旅，均部署台海一線。空軍第一個整建制裝備殲20隱形戰機的「威龍旅」也首先運用於東部戰區。海軍首艘075型兩棲攻擊艦近日首次展開海試，未來將成為兩棲打擊群的核心力量，提升登陸作戰能力。

實際上，對台島實施「包餃子式」演習，近幾年已是各軍種的常態。空軍多次出動轟炸機、殲擊機、偵察機、預警機等各型戰機，體系化實施「繞島巡航」。海軍艦艇編隊穿梭宮古海峽、巴士海峽，亦相當於繞島行動。今次從三個作戰方向開展軍演，進一步形成了對台獨的縱深壓制，為維護台海局勢探索了路線圖，積累了經驗值。