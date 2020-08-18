產評：港股強化新經濟　大上大落成常態

恒生指數季度檢討落實納入第二上市及「同股不同權」股份，市場憧憬指數可藉納入更多高增長新經濟股而打破悶局，並有助提升港股在國際金融舞台的代表性。可「針冇兩頭利」，新經濟股可供參考的往績有限，且新興產業政策時有改變，加上這些企業多集中來自單一市場，正面對中美金融戰來襲，風險不容忽視。港股大波動將成新常態，投資者要緊握扶手！

環球經濟增長緩慢，傳統產業面對全球央行無止境的放水，扭曲經濟周期，零負息環境下，經營愈見困難。作為百業之母的銀行業，面對經濟低迷和負利率趨勢的衝擊，地產業亦在各大城市樓市普遍處於泡沫之下，升不了也跌不得，周期調節失效，陷兩難局面。

香港的銀行及地產業亦不例外，近幾年盈利增長放緩，融資需求下降，可其佔港股比重大，兩大板塊表現呆滯，直接拖累港股表現。不少內地及海外投資者都批評港股流通性每況愈下，正正就是由於這批重磅股缺乏動力，買賣兩閒，致令港股如一潭死水，估值低迷。

反觀內地創新科技發展迅速，新經濟產業急速冒起，包括網絡遊戲、互聯網金融、生物醫藥、高科通訊等新興企業如雨後春筍，融資需求大，且其高增長特色亦吸引全球資金目光。恒指因應經濟發展及市場需求，增加新經濟企業比重，亦無可厚非。問題是，比重須拿捏恰當，避免過猶不及！

事實上，類似生物科技股，科研時間長，成功的機會亦不高，將大量市場資金引導至過去僅屬高風險創投資金投資範疇的領域，福禍難料。至於第二上市及同股不同權等新經濟股，如今在股市炙手可熱，估值普遍處於偏高水平。時值如今中美角力，科技戰正是主戰場之一，美國總統特朗普已揚言會針對更多中國科技企業，海外市場發展遇阻，變相限制了這些新經濟股的發展。

港股的中資企業成分佔比日重，隨着指數納入更多新經濟股，以及更多中企來港上市，意味中企對港股的影響力會繼續上升。要知道，傳統產業的法規一般都已沿用一段長時間，且監管行之有效，政策連貫性相對穩定。反觀新經濟產業的政策規管時會因應市場表現而有改變，尤其內地市場，過去針對網遊收緊政策規管就是典型例子，一旦停止新項目審批，市場便隨之震盪。

總而言之，市場發展本貴乎平衡。可如今無論國際形勢、經濟發展、貨幣政策及資本市場，皆走向極端，對投資者而言，誠非好事，只有說句：「就讓風雨來得更猛烈吧！」