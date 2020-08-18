世界視線：法國出兵愛琴海　歐洲建軍現契機

為了制止土耳其船隻前往與希臘有爭議的愛琴海海域探測油氣資源，法國馬克龍政府近日決定向該區增派部隊。這支軍隊的規模雖不大，僅包括一艘護衞艦、一架直升機和兩架戰機，卻釋放了重大的政治信號：法國作為歐盟火車頭，決定跳出北約框架之外，維護其成員國的主權利益；這同時亦為法國一直力主建立的歐洲軍締造契機。

自從蘇聯瓦解之後，北約成為歐洲唯一軍事同盟。然而冷戰結束近三十年，北約已無法有效代表歐洲利益，土希主權糾紛就是最好的例子：由於兩國同為北約成員國，一旦發生矛盾，美國基於維持北約的需要，自然選擇息事寧人，但歐洲國家卻更為介意土國勢力向愛琴海歐洲一側伸延。

希臘是歐洲文明的發源地，如果連她的主權都無法維護，歐盟也就難掩自身的衰落。因此，馬克龍在宣布派兵決定時，直斥土國的單方面行為刺激了地區緊張局勢，強調歐盟和希臘擁有爭議海域的主權。而希臘此前已對軍隊下達了總動員，該國海軍全面戒備，矢言不惜與土國一戰。

事實上，近期土國在地中海的連串動作，包括試圖在利比亞建立勢力範圍，都已觸動歐盟神經。北約繼續袖手旁觀的話，只會進一步突出該組織與歐洲利益的離異。如果土國仍拒絕撤回探油船，恐怕更多地中海沿岸的歐盟成員國，都會加入法希兩國的「十字軍」陣營。換言之，沒有一支獨立自主的軍隊，歐盟甚至無法有效維護其在地中海家門口的戰略安全和利益。近期發生的黎巴嫩港口大爆炸是另一事例：作為地中海另一端的動盪地區，雖然黎國民眾事後要求法國施援，但以法國之力，顯然無法與北約的軍事投送力相比。因此，歐盟如要擴大自身影響力，無論是執行軍事威懾還是維和救援任務，都需要擁有一支強大的軍隊。

從歐盟內部而言，英國脫歐使得法國推動歐洲軍的道路少了一道主要阻力。不過，歐盟的東歐成員國仍積極支持北約和美軍的存在，法、德等歐陸傳統大國謀求歐洲復興強軍，仍需突破重重阻力。