神州觀察：神州虐童竟成風　悲劇如何不重演

內地社會不時爆出虐童事件，受害兒童動輒遭到各種非人折磨，或致傷致殘，或淪為植物人，乃至被虐打致死亦不鮮見，一株株生命之花未及盛放便已匆匆凋謝，令人痛惜不已。惟觀乎樁樁悲劇，施暴者卻大都是他們的父母或合法監護人，以致平常的虐兒過程較為隱蔽及難以取證，如何切實保障兒童的生命健康，避免更多悲劇上演，很值得當局反思。

江西上饒市一名十二歲男童近日被發現遍體鱗傷死在家中，父母於兩日後才往警局報案，從而揭發男童是遭父母虐打致死，事發當日曾被綑綁雙手吊着打，具體原因尚未可知。然而俗話說，虎毒尚且不食子，親生父母怎會殘忍到將自己的兒子活生生打死？此舉又是怎樣的喪心病狂、禽獸不如！而據男童的爺爺稱，兩夫婦平時就有虐打孩子的習慣，事發後更想將孩子的屍體偷偷埋掉，再謊稱因病而亡掩飾罪行，自己想打電話報警亦被阻止，簡直荒唐透頂。

該案還揭發存在案中案，涉案夫婦早年曾因經濟困難而將另一個兒子賣給別人，結果好像也沒受到甚麼懲處。這個家庭予人的感覺更像是，兩夫婦要麼是將孩子當作生財工具，要麼是將他們當成累贅，打死十二歲兒子是否因為日子又過不下去了，必須減掉一張吃飯的嘴？若再想得極端一點，當「大饑荒年代」再臨，這種父母為了自己活命，會否也能毫不猶豫地「易子而食」？

故而像這樣的家庭環境，早應被列入高危一族，引起政府部門的足夠重視。若真屬貧困戶，乃至到了被迫賣兒殺子求生存的地步，說明當局的扶貧工作根本沒有落實到位，而面臨同樣「險境」的家庭還有多少，更令人不無擔憂。若是做父母的生性就如此殘暴，從不將虐打孩子當回事，那麼這樣的父母亦早該被取消對子女的監護權，及予以重懲，然後由政府為孩子提供適切的保護照顧，惟本案最終仍釀成悲劇，政府可謂難辭其咎。

神州大地虐兒成風，原因方式更是千奇百怪，一再讓人感到悲哀。像早前黑龍江佳木斯的四歲女童，竟然被繼母虐待成那般模樣，既然不接納這個孩子，繼母當初又為何同意嫁給女童的父親？當然，女童的父親也不是好東西，同樣參與及助長了虐兒行為的發生，根源問題是否出在重男輕女觀念上？消除類似落後觀念，政府和社會又能做些甚麼？

更重要的是，當局怎樣才能更及時有效地發現並制止虐童罪行，譬如在美國，「虐待兒童人人管」基本上已形成全民共識，發現而不舉報便要吃官司，這對內地當局無疑是很好的借鑑。總之經驗方法不是沒有，端看政府是否有心去做。