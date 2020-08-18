正論：政府抗疫不力　難有安樂飯食

民以食為天，可惜廢官抗疫失職，香港人難有安樂茶飯食。晚市禁堂食令轉眼一個月，中間甚至擴大至全日，導致民情洶湧，一張張打工仔踎街食飯相醜出國際，所以兩日內即彈弓手縮回。無論如何，禁晚市堂食令已經足夠令市民困擾，食肆叫苦連天，港府卻看來無意取消禁令，昨日早上雖然一度放風稱將會放寬，卻在下午臨門退縮，宣布和其他禁令都延長多一周。

政府數小時內前後態度不一，據聞是因為多位醫生及專家反對放寬禁令，稱會令到抗疫前功盡棄，當局沒有周詳考慮，一聽權威之言當堂腳軟。晚市禁堂食令引來爭議，並非一兩日的事，坊間主要質疑，為何指定要六時後，並非六時半或七時後，難道病毒懂看時鐘，又或者是像貓頭鷹，晝伏夜出，早上午間不會活躍？這個措施邏輯究竟何在？名不正則言不順，出師無名，徒令市民怨氣加深。

近日林鄭政府推行的抗疫措施，比任何時候更嚴厲。歸根究柢，都是因為之前種下禍根，現在要亡羊補牢。抗疫起初，反應在兩岸四地中最慢，封關拖拉，農曆新年前大家不是忙辦年貨，而是四處撲搶購口罩。之後雖然有一兩個月時間較為平靜，本土確診較少，多是輸入個案，然而持續出現，教人懷疑源頭。第三波疫情離奇爆發，專家推斷，再加上醫學證據，顯示極可能是源於豁免機師及船員檢疫，市民才恍然大悟，當局閃縮承認，從沒正式道歉。累計近七十亡魂死得冤枉，多位公公婆婆未能安享晚年，都是因為政府對外人仁慈，對自己人殘忍。

林鄭政府連「張弛有道」，也說錯成「鬆弛有道」，別奢望對禁令分寸掌握得恰當，抗疫半年來所見，一就是過分寬鬆，一就是矯枉過正。大型活動紛紛取消，戲院、酒吧及健身中心等娛樂場所成為犧牲品，現在輪到食肆。晚市是食肆餐廳主要收入時段，香港人極少六點前收工，更加沒有人會五點鐘約吃晚飯，晚上黃金時間變了納空租，政府知道鬧市店舖一個月租金達幾十萬元嗎？黃台之瓜，何堪再摘，食肆經歷黑暴動盪竟年，關門者眾，剩下來大傷元氣，恐怕又來一波結業潮。

疫情仍然嚴峻，感染群組遍各界，葵涌貨櫃碼頭是最新重災區。全港新增確診個案雖然稍有回落，但昨日仍然錄得四十四宗，累計病例達四千五百多宗，而且懷疑出現首宗「再度中招」的個案，一名已康復出院的男病人去完西班牙旅行後返港，在機場檢測赫然發現再呈陽性。目前仍然不知他是一直帶病毒，還是再度感染，若是前者，當日讓他出院便有草率之嫌，若是後者，政府不是說有抗體便算康復，具備免疫力嗎？最怕這例子僅冰山一角，有必要對康復者抽樣檢測。

看來這個病毒仍然有很多未解之謎，製成疫苗談何容易，單靠政府把關，阻止疫情蔓延，恐怕力有不逮。抗疫是漫長戰爭，一日未控制疫情，禁晚市堂食令難道繼續長期實行？政府抗疫不力，市民及食肆淪代罪羔羊，這口烏氣教香港人食不下咽！