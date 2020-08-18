功夫茶：奶粉污染嬰受害　官員麻木食不安

做父母嘅，最好嘅嘢都要呈獻畀仔女，否則心裏就好似做咗乜嘢大逆不道嘅事！做父母嘅，沒有一個不希望嬰兒健康成長，自己節衣縮食，點都要揀最好最貴嘅來路奶粉畀佢哋！

嗱！有唔少奶粉廣告，講到食咗佢哋嗰隻奶粉，轉吓眼，BB腦袋靈活，計算叻過愛因斯坦，食三兩餐，強健、活潑、生猛過非洲獵豹！阿哥，原來一切都係誇大其詞，牛皮吹到大一大，卻原來經不起消委會嘅測試。消委會檢測市面上十五款預先包裝嬰兒配方奶粉，經檢測後，全部樣本均檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），當中一款奶粉檢出污染物3-MCPD超標，另外九款奶粉檢出基因致癌物環氧丙醇。環氧丙醇具有基因毒性及致癌性，一般建議盡量減低從食物內攝取。

消委會指出，十五款樣本均檢出3-MCPD，分量為每公斤十三至一百二十微克，若以一般一個月大、體重四點三公斤嬰兒為例，歐洲食物安全局嘅每日容許攝入量為八點六微克。檢測值最高嘅一款樣本，每公斤奶粉嘅3-MCPD含量為一百二十微克，若按奶粉罐上嘅建議，一個月大嬰兒每一日共進食約一百零六克奶粉，從中攝入嘅3-MCPD已超過歐洲食物安全局每日最高限量。

阿哥，根據相關實驗，若長期每日攝入過量3-MCPD，會損害腎功能和影響雄性生殖系統。有口痕友就話啦：以為大陸先有毒奶粉啫，乜外來貴價奶粉又致癌又影響嬰兒長大後嘅啫啫功能，無視奶粉污染即係無視人嘅生命安全，同無視人權有乜分別？原來天下烏鴉一樣黑吖！現時香港法例冇為嬰兒配方奶粉嘅3-MCPD相關含量訂定標準，經消委會嘅測試後，食衞局有關高官係唔係應該「亡B補牢」？為了國家未來嘅花朵、香港社會未來嘅棟樑，冇靈魂政府理應的起心肝關注配方奶粉有冇受污染，已經遲咗又豈容再拖！

鍾南山院士曾坦言：內地食品安全問題日趨嚴重，長此以往，五十年後，大多數人將喪失生育能力！嘩！絕種喎！咁大鑊；之不過，香港你估又好得幾多？禽流感、沙士、豬瘟、大鼠戊型肝炎等一件接一件，好不熱鬧！呢，食安中心又把關不力，港人幾乎食乜都賴嘢，激素雞、瘦肉精豬肉、毒蔬果、孔雀石綠海鮮，久不久就發現，而通常有問題食材，多數係澳門、台灣、新加坡先發現，食安中心才如夢初醒！依家全部街市鬧鼠患，「群鼠大噬豬殼圖」嚇到好多人一見豬肉就想嘔！食衞局同食環署治鼠滅蟲咁多年得個吉，廢官無能，市民由出生到死都食不安心，一個「福地」搞成咁，諗起都悲催！