國家領導人說，要堅決制止餐飲浪費行為，堅決抵制享樂主義和奢靡之風，厲行節約，反對浪費，這些主張都是中國傳統的勤儉節約。在進入小康社會之時，還不忘民族的優秀傳統，反對消費主義的奢華浪費，這是中國的社會主義因素在起作用。

從西方的歷史來看，社會主義是從資本主義的失敗產生出來，目的是要糾正資本主義對社會造成的傷害。事實上，在上世紀三十年代資本主義引發的經濟衰退後，資本主義為了生存，已吸收了眾多的社會主義因素，轉型為福利資本主義。第二次世界大戰之後的發展，更見到社會主義與共產主義的主要始源地德國，積極推行社會資本主義，比起今天美國一些地方提倡的民主社會主義，更近似社會主義，而其制度優勢也使德國從戰敗國復甦，統一之後更帶領歐盟，在工業生產和社會穩定與發展方面，領先資本主義國家。

社會主義是來自資本主義，或許可說是資本主義的修改、升級版，不需要把資本主義全部革除，擇善保留。不過，資本主義的中心原則是利潤的最大化，卻使資本與社會大多數人的利益對立，不將之壓抑，便只產生經濟大衰退，而不會是社會整體的福利。

追逐利潤依賴全面的商品化，任何東西都有價格，都可藉以牟取利潤，於是商品化把百物的本質抽掉，只剩利潤的數字。為求商品化，便引來大眾生產、大眾消費，只有人們不停地消費，便有生產的需求，便有利潤產生。

以美國為例，過度消費未必帶來生活質素的改善，而是像過度的飲食，帶來體重超重和由此叢生的百病。疾病需要治療、醫藥，醫藥的生產和消費，與飲食的消費構成龐大的經濟，製造出巨大的利潤，而且在飲食消費中引發各種商品化食品的過度生產。利潤驅動，並沒有帶來人們和社會的生活質素和可持續發展，而是破壞。

中國改革開放在飲食方面有兩大惡劣趨勢，一是從美國引進的消費主義，在食物方面拋棄傳統的習慣，走上多肉、多奶、多脂肪的暴發戶消費，基本上是西方社會中下層的垃圾飲食模式，不明白也學習不了西方社會上層着重的地中海菜餚模式。二是封建時代官宦地主的奢華飲食，充場面、充闊綽，飲食變成炫耀，失去食物的本質。

這兩個趨勢的結合，美其名為向美式文明學習，實質像歷史上農民起義時的當權者放縱淫慾，這也與過去二十多年的大貪腐互為底裏。國家領導人的要求是中國社會回歸理智。