壹傳媒黎智英涉嫌「勾結外國」、違反《港區國安法》被拘捕後，美國國務卿蓬佩奧、副總統彭斯、總統特朗普先後開腔，為他打抱不平，吹捧他多年來反中亂港、「為美國而戰」的「特殊貢獻」，並發出擬進一步制裁中國和香港的威脅，為黎智英撐腰打氣。黎智英保釋回家後接受老美媒體視頻訪問，感謝對他的「關心支持」，七情上面，男人老狗哭得十分肉酸。他向山姆大叔報平安、表感謝、訴衷情，更顯繼續「為美國而戰」死而後已的漢奸嘴臉。

與此同時，壹傳媒股價癲足數日，大起大落，《蘋果日報》也發了瘋似的「大賣特賣」，擺到明有「某些勢力」一方面大造「港人支持黎智英」的墟冚假象，一方面自己撈一把，也讓黎智英、壹傳媒解解早已「乾旱缺水」之渴。而被玩弄於股掌之中的，是那些沒頭蒼蠅般的「黃絲」們。這段時間，黎智英和壹傳媒更沒閒着，他們「拿起法律武器」，「狀告」警察搜查取走了他們的「新聞材料」，聲稱要對此舉「司法覆核」，胡謅「新聞自由」遭到破壞。他們要與《港區國安法》打一場「法律戰」，用香港的司法體系和某些力量打掉國安法的執行。

上述種種表明，對黎智英涉嫌干犯國安法的案子而言，警方的拘捕行動只是剛剛拉開了序幕，警方的行動正在遭到「反國安法」的狙擊和反攻，正在外打輿論戰、經濟戰，內打法律戰。所謂「百足之蟲，死而不僵」，黎智英及其「犯罪工具」不但沒死，而且還很囂張，歡蹦亂跳，張牙舞爪，是否「真會死」，尚存兩說也。

外打輿論戰、經濟戰，朝廷無懼，也干擾不了「依法辦案」的決心，香港內部司法體系的「法律戰」則很不好說。多年來，香港司法體系的檢控權、審判權，沒少為黎智英之流撐起又大又厚的「保護傘」，這個「基本面」未因有了《港區國安法》、有了香港國安公署、有了香江府衙成立了國安委員會而有絲毫改變。因此，如果朝廷不以《港區國安法》規定的中央管轄權檢控和審理此案，那就後果難料，黎智英被放生亦不出奇也。