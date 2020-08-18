「深挖洞、廣積糧、不稱霸」，這是上世紀六、七十年代中蘇交惡的時候，毛澤東向全國發出的號召。如今隨着中美關係持續惡化，數十年前的口號又被賦予全新意義。國家領導人最近不斷強調節約糧食，顯然不僅僅是針對餐飲浪費現象，也是內憂外患之下糧食安全的警號。

據內地官媒統計，全社會每年浪費糧食多達三千五百萬噸，接近糧食總產量百分之六，確如國家領導人所說「觸目驚心」。必須知道，受到新冠肺炎疫情及蟲災、旱澇等影響，中國糧食產量本來已亮起紅燈，加上個別國家限制糧食出口，以及國際環境空前惡劣，糧食安全更是堪憂。在這種情況下，許多人依然沒有危機意識，還在繼續浪費糧食，簡直不可理喻。

由儉入奢易，由奢入儉難。過去中國人但求溫飽，勒着肚皮過日子，當然不可能浪費糧食。如今溫飽已不成問題 ，許多人便以追求「食不厭精、膾不厭細」為藉口，極盡奢侈之能事，形成非常惡劣的社會風氣。其實，中國人口超過十四億，解決吃飯問題從來都不容易，尤其是美國步步進逼、外敵環伺的今天，糧食安全更是頭等大事，中國人任何時候都沒有理由鋪張浪費。特別是人民公僕，更沒有任何權力揮霍人民血汗。當年毛澤東提出「備戰備荒為人民」，是那種歷史背景下的動員令，曾激勵中國人渡過難關，戰勝困難。現在中國表面上富強了，實際上危機四伏，這個動員令一點也沒有過時，關鍵在於中國人是否還有當年的鬥志，是否還有「備戰備荒」的危機意識。

西晉時社會瀰漫奢靡風氣，王公貴族爭相炫富，導致禮崩樂壞，鬥志全失，終於引發八王之亂和五胡亂華，將中國推入歷史上最黑暗的時期。現在中華民族又走到新的歷史關頭，面對百年未有之大變局，何去何從，每個中國人都必須認真思考。