財政司司長陳茂波日前在網誌說，兩輪防疫抗疫基金及預算案的紓困措施，令本年度的預算赤字增加，逼近二千九百億元，而他更特別提及財政儲備由三月底時的一萬一千多億元，轉眼間降至八千多億元，實際上不見了三成左右，確實響起了警號。

以往大家說坐食山崩，都是警告性質，希望政府量入為出，但現在竟然有機會噩夢成真。疫情未有受控迹象，短中期經濟前景難言樂觀。正如財爺所說，政府需要在財政上審慎行事，紓緩企業及市民壓力時，亦須確保公帑運用得宜，避免財政儲備急速萎縮。

環球經濟衰退，中美摩擦升溫，香港難獨善其身。內憂外患，問題不只來自外部，政府自己也應檢討，戒除大花筒的「不良嗜好」。但特區掌權者似乎講一套做一套，唔見棺材唔流眼淚，一邊喊窮，一邊繼續死心不息，要求立法會撥款研究明日大嶼人工島填海計劃，這個初步預計要六千多億元、廿多年後才能完成的計劃，隨時超支爛尾。

相信特區史上沒有比這個更加龐大及冒險的投資，如果只是為港人找更多的土地居住，市區有大量棕地可以發展，何需大費周章？除非只是想增加土地來賣，失去民生意義，從任何角度看都是百害而無一利。為何有人仍然死牛一邊頸，一意孤行，要做這種倒錢落海、掏空庫房的愚蠢行為？目前最重要的是開源節流，減少無謂支出，尋找可以增加收入的經濟方向。如果發展人工島，不但勞民傷財，而且政府另一方面要兼顧救市，以我們官員的材料，幾可肯定會兩頭不到岸。他們任期滿了，便可以拍拍屁股走人，留下爛攤子，要市民承受。香港以前家底厚，出了甚麼事都可以用錢補救，但若庫房乾塘，那就真是回天乏術了。

牽一髮動全身，比愚公移山更渺茫，奉勸特區諸公，撇下任何幻想，集中抗疫，沒有命又怎會有明日呢？