根據大學教育資助委員會最新統計數字，八所政府資助大學一八至一九學年的畢業生中，失業人數有四百多人，失業率達百分之二點四，創十年新高。另外，就業不足率為百分之五點二，略高於前年的百分之五。所謂就業不足，指的是每周工作不足三十小時、從事兼職或臨時工，共計八百多人。

八大之中，城大尚在待業的畢業生是八大最多，失業率及就業不足率分別為百分之五點二及百分之十點三，同屬近十年新高。嶺南大學畢業生的失業率為百分之四點五，比前年增加；浸會大學失業率為百分之二點九，在八大中未算高，但情況屬十六年來最差；其餘大學則與往年相差不遠。

上面的統計數字是大學畢業一年內的統計，這批大學生畢業時黑暴還未席捲香港，香港經濟還未開始衰退，但他們畢業的一年內，先有黑暴亂港，動亂頻起，旅遊業受到重大打擊，遊客不敢來港，與旅遊掛鈎的飲食業和零售業不景，經濟已開始下滑，加上踏入二○年發生新冠肺炎疫情，全球經濟停滯，香港更百業蕭條，旅遊業、飲食業及大部分零售業都陷入歷史性低潮，全港大多數商業機構都出現裁員減薪現象，現職工作者但求保住職位，新加入待業大軍的大學畢業生要找工作肯定會倍添困難。

其實大學畢業生找工作的最困難時期才剛出現，可能會延續一段時間，因為現今正是一九至二○學年畢業生開始求職的時刻，正好遇上近年來香港經濟最低潮，四至六月全港失業率達百分之六點二，為十五年來高位；就業不足率升至百分之三點七，是近十七年的高位。現今又多了一批待業大軍，疫情未見好轉，經濟壞消息不斷，在各個不利因素衝擊下，就業機會怎可能樂觀？相信當年考進大學的一代都想不到，畢業即失業。

有朋友講一個新畢業生的故事，不知是否新一代的典型：某公司請了一個剛大學畢業的員工，第一個月上班正常，第二個月開始遲到，平均每天十分鐘。到了三個月試用期後不獲聘用，因為第三個月內有兩天失蹤，三日病假，每天上班起碼遲到十五分鐘，公司通知終止職務後，此人竟然在辦公室搗亂，推跌了兩部水機，把枱面的文件夾電腦全部推落地上，然後大聲說幾句粗口便離開，公司惟有報警處理。

本來大家都以為經濟環境不佳，新入職者必定戰戰兢兢，力求表現好保住職位，豈料此君自由慣了，不願遵守定時上班、告假要有秩序預先申請安排這些他覺得是「嚴苛」的規則，自由散漫，給辭退還發脾氣毀壞公司財物，如此大學生還有誰膽敢再用？