在本港政客及醫護人員群起反對內地醫護來港下，內地即使派遣核酸檢測隊協助全民檢測，始終需要本地醫護人員幫忙。消息指，食衞局將於全港十八區設立採樣中心，每個採樣中心會有醫生、牙醫或護士監督，不同崗位酬金介乎每小時三百至八百元，細節仍在敲定中。

所謂有錢使得鬼推磨，特別是本港醫護向錢看的形象深入民心，港府出錢請私家醫護幫手不足為奇，奇就奇在今次出手奇低，每小時三百至八百元，同私家醫生看診收入相距甚遠。有道是重賞之下必有勇夫，偏偏港府軟手軟腳，反應冷淡已可預期。尤其是多個西醫組織皆對全民檢測持不置可否態度，香港醫學會甚至曾倡議港府全民派三千元「新冠肺炎醫療券」作檢測資助，詎料中央一招派員協助全民檢測，令西醫見財化水，他們會熱心參加政府的採樣行動才怪。

這都要怪港產官僚施政離地萬丈，永遠不知民間疾苦，食米也不知米貴。為何公院急症室動輒輪候十多小時，市民病到「渾渾沌沌」仍要等下去？不是廢官口中的濫用急症服務，而是私家醫生收費不菲，基層難以負擔。以普通西醫為例，三天藥費連診金隨時超過三百元，是急症室收費的一倍多甚至兩倍；若要轉介往專科，私家專科醫生收費更貴，單是診金已最少一千元，還未計藥費及其他檢查收費。食衞局以時薪三百至八百元聘請私家醫護，毫無吸引力，他們何不安坐診所睇症？

由特首不知便利店無廁紙賣，到食衞局局長祭出全日禁堂食令引致民怨沸騰，才驚悉「原來好多人要返工」，港府廢官無知當有趣，已到了令人蒙羞的地步。看一橋之隔的澳門，抗疫有節有理，百多日零確診，下月全國居民都可往澳門旅行，香港卻連搞全民檢測都爭議不斷，粵港澳通關阻力重重。有怎樣的領導層，就有怎樣的命運，香港在疫情泥沼難以翻身，豈是無因！