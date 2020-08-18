各位讀者，你能猜到以下說話是出自誰人口中嗎？他說美國「像特朗普這樣的騙子也可以當選總統，並從內部破壞民主」，又指白宮主人對國家非常危險，是「為自己的生命而戰，他將竭盡所能繼續掌權」。後面一句話，是在暗示特朗普未必肯服膺民主機制，一旦連任選戰敗陣，可能會賴皮不走。

乍聽之下，你或許以為上述的話是出自中國外交部發言人耿爽之口，要不然就是香港立法會議員何君堯在盛怒之下講的。但其實都不是，那番話是國際知名投資者索羅斯所說，此君畢生以推動開放社會為己任，過去數十年，他創辦的民主基金幾乎不放過任何機會資助世界各地的民主運動，傳聞蘇聯解體和東歐變天都有其手影，就連香港壹傳媒黎智英也曾跟他打得火熱。

索羅斯半輩子撥弄風雨，試圖促使世界上所有的封閉社會都以美國或西歐為藍本，創建出理想國度。可惜，他如今年已耄耋，在九十歲生日當天接受訪問，所發出一顆又一顆的重炮彈，卻都轟在美國人以民主方式選出來的總統之上。此刻，老人家的心情恐怕就如打翻五味瓶，百般滋味，難以言宣。

民主制度理論上是好的，但千算萬算，卻算漏了一樣東西，這個問題筆者在多年前已經提出，就是如果碰上社會集體低智，推舉出來的候選人都是魑魅魍魎，那可怎麼辦？近年，美國總統選舉正碰上了這樣一個難題，選民往往只能夠在爛蘋果與爛橘子之間選擇。上屆大選，民主黨推舉的候選人希拉妮太不忠誠可靠，今屆推出來的拜登，年事已高，健康令人關注，他倆的對手特朗普，則是索羅斯口中的騙子。三人無論誰出任總統，美利堅人的信心都不足夠。美國社會尚且千瘡百孔，索羅斯過去卻不停向外推銷西式民主制，撫今追昔，未知老人家心底裏可有後悔？