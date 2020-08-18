五案七罪纏身嘅漢奸黎，近排又因涉嫌違反《港區國安法》被捕；這樣一個「叛國禍港四人幫」之首，正是窮途末路之時，他卻一直通過毒果報大舉「正義」之旗，一時話自己喺警署羈留室時有所頓悟，反思即使早知今日，也不會改變行事決定，將來瞓喺監獄，都係會揀呢條路，感動到自己相信自己真係一個「殉道者」！尼采說：「說謊乃生命之必需。」證諸漢奸黎，果不其然！

喺另一個場合，漢奸黎同一位填詞人「深情對話」，講到「恐家人淪中共人質」，漢奸黎就數度落淚，說：「家人對我嚟講最重要，唔係事業唔係名譽，係家人，如果發生，我唔知點面對。」講到好似人哋陷害佢冚家咁款！毛澤東名言，世上沒有無緣無故嘅愛，也沒有無緣無故嘅恨！而聞一多喺《關於儒‧道‧土匪》中就借《易經》咁講：「肥遁，無不利」，我們不妨讀肥為本字，而把「肥遁」解為肥了之後再遁，那便是一個儒家做了幾任「官」，撈得肥肥的，然後撒開腿就跑，跑到一所別墅或山莊裏，變成一個甚麼居士，便是道家了。

這不正是權利來了，他以儒的名分來承受；義務來了，又以道的資格砌詞「乜都唔關我事」！反中亂港這麼多年，把香港搞到雞毛鴨血，依家國安立法對大漢奸先晃一招，是實是虛，大家仍拭目以待，漢奸黎卻大打「溫情牌」，你估真係難為正邪定分界咩？壹淫媒嘅狗仔隊無所不用其極侵人私隱，喺港、台兩邊捏造多少假新聞，害到人哋傾家蕩產、家庭碎裂。求其講一單香港嘅，一九九八年毒果報誹謗一女律師「騙取客戶款項並失蹤」，經警方調查後發現涉事律師係另一人。事件搞到受害女律師患上抑鬱症，並間接造成其早產，嚴重影響其工作，最終高院裁定毒果報賠償逾三百二十萬元給受害女律師。漢奸黎說自己重視家人，卻傷害了不知多少人嘅家人！其淚，也只能是末路懺悔。