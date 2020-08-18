美國對中國祭出連串制裁措施，外界本以為北京會強力反彈，豈料出現反高潮，除了外交部的輿論反擊，中國的還擊只是輕輕地對等反制。香港方面炮火倒是不少，被制裁的或不被制裁的港府官員輪流上陣口誅筆伐，嘴皮子炮火雖然談不上甚麼重量，但從官員噴不停的口水花和民間的微妙反應，還是可以讓人看到香港對美國的分歧民意。

一直以來，港人都被批評戀殖，若說港人有甚麼外國情懷，很多人認為確有戀英喜日崇美的傾向。不過，這中間的戀、喜及崇，卻來自不同群體。比較親美崇美的主要是政界一堆反對派勢力，從幾個掛名為泛民主派的主流政黨，到近年新冒起的學生組織、自治組織等，大都愛往美國跑，公開的秘密是，這些組織過去沒少和甚麼基金會、智囊組織等來往，一來二去，美國開始爹親娘親起來。

民間對美國也有不少崇尚之心，這和整個大中華圈百姓的表現一樣，因為美國在文化、生活到科技各方面的輸出及影響太厲害，在不少人眼中，美國就是頂級的象徵，知識界、文化界甚至學生都自然而然被嫁接了這種價值觀。

然而，官場中人又是另一批，本港高官有兩大來源，一是政務官及公務員出身的公共行政人員，二是商界或專業界轉跑道出任政府官員，前者多為戀英派，後者則因求學、經商緣故，對美國的看法較正面。

當美國最近制裁十一名中港官員，被制裁的官員大都譏諷美國，例如洩露個人資料卑鄙、凍結資產下錯棋，甚至表示「我對美國沒有甚麼嚮往」之類，先後已有約二十名官員一臉漠然地回應沒怕過美國制裁，白宮的拳頭似乎打在了棉花上。

不過，香港官場不親美不懼美，不代表民間對美國的指指點點、制裁打壓無感，只要港人對美國改不了這種一冷一熱的情況，美國拍巴掌，香港還是會起風浪。