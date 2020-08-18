近日傳出本港街市新鮮「全豬」被大批老鼠擒爬及噬咬的照片，更爆發街市感染群組，引起全城嘩然。該情況已持續接近一個月，附近居民或在不知情下吃了「二手豬肉」多日，有街坊表示惡心，擔心染上鼠疫和新冠肺炎等傳染病。有街坊稱，街市老鼠橫行無忌，曾抓傷其腳背，亦目睹老鼠從天而降，將小朋友嚇哭。惟區內並無其他街市可取代，即使衞生環境差劣，街坊只能無奈「硬食」。「群鼠噬豬殼」的驚人場面，已使香港食物安全響起了警號。

領展未有嚴謹監察旗下街市的衞生情況，管理時有疏忽；食環署街市亦有相同問題，可見政府也是責無旁貸，應就肉類的處理、濕街市的清潔方面制訂相關標準，並且嚴格執法。

根據《食物業規例》，所有從事食物業的人士，須採取一切合理地需要的措施保護食物，以免食物受到污染或變壞的危險，違例者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。署方必須嚴肅跟進調查有關事件，如發現有違例情況，必須提出檢控，重犯者的食物業牌照、街市租約可被取消或終止。

街市管理不善，重點是港府滅鼠不力。政府在二○○八年至一九年的十一年間，耗資近十七億元公帑防治鼠患，粗略計算政府滅殺一隻老鼠的成本高達三千七百元，費用貴得嚇人，成效卻不彰。

街市老鼠橫行成疫情計時炸彈，內地的教訓尤為深刻，武漢華南海鮮批發市場、北京新發地農產品批發市場、大連凱洋海鮮公司連續三次導致新冠肺炎疫情的爆發，根據現場的採集樣本，攤檔、案板、地面與溝渠裏面的廢水都含有新冠肺炎病毒，主要原因是市場裏面有老鼠，四處走動，傳播病毒，儘管有關局方對批發市場及濕街市進行消毒處置，也未能徹底殺死病毒。只要老鼠身上仍然帶有病毒，消毒工作完結一、兩天後，牠們便會再出來覓食，街市又再成為播毒熱點。

食環署稱過去數周已額外安排四十多個公眾街市提早關閉進行深層清潔消毒，但清潔消毒馬虎了事，包括魚檔在內的攤檔又拉了閘，清潔工人只能清潔公眾地方，未夠徹底，大量老鼠於清洗消毒後仍竄出覓食。只要鼠患不滅，搞清潔就會變成做大龍鳳，有姿勢冇實際，本港街市隨時可能成為內地有關市場的翻版。

食環署利用外判商滅鼠，但未能有效地進行監測，有外判工人不妥當放置鼠餌，以致未能有效滅鼠，捕鼠方式得過且過，是滅鼠不力的主要原因。加上大鼠戊肝隨時殺到，令人擔憂雙疫夾擊，香港至今已錄得十一宗大鼠戊肝個案，冠絕全球。

市民多年來飽受鼠患困擾，足證港府滅鼠成效欠奉，事件影響衞生，威脅市民安全。政府各部門各自為政，欠缺通盤計劃撲殺頑鼠，次次出事都頭痛醫頭、腳痛醫腳，以致鼠禍多年仍未解決。筆者敦促政府不要再敷衍塞責，須多管齊下滅鼠，作出跨部門協調，加強執法，以及落力引入新科技等，務求滅鼠工作取得成效。