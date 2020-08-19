功夫茶：泛民留任整色水　漢奸指點攬住死

《港區國安法》真係一面照妖鏡，畀公眾睇清楚「攬炒派」嘅真面目。國安立法未出台前，一個二個反對派好似食錯藥，興奮到要與香港共榮辱；誰料一轉身，就悄然逃離香港出走海外搞乜Q「國際線抗爭」，走咗一個羅冠聰，近排又逃之夭夭嘅係曾參與民主派九龍西初選嘅本土派候選人張崑陽！難怪有人話呢班政壇騙子，賤格過網上情緣騙徒！又要威又要戴頭盔，貪生怕死，廢噏無謂又想食大茶飯，完全當港人白癡！

呢嗱！全國人大常委會早前剛通過決定第六屆立法會將繼續履行職責不少於一年，但泛民內部對是否延任就存分歧，佢哋頓時陷入漫長迷思：續定唔續？這是個問題！扭扭擰擰，整色整水，一時話要「從唔同渠道了解民意，詳細研究後再決定下一步行動」；一時又話「做下去就係選擇做政治花瓶」等等，總之心有千千結，仲慘過待嫁女兒心！反對派一日到晚叫「齊上齊落」，又話「沒有暴徒，只有暴政」，既然只有「暴政」，道不同不相為謀，仲留喺議會獻世做乜春？一秒即可決定「總辭」啦！

好嘞！正如潮語話齋，口裏說不，身體卻很誠實！阿哥！有啲從屋邨搬上豪宅嘅尊貴議員要供樓喎！有啲冇咗大學教職，咁嘅時勢，繼續做議員大大話話袋多幾百萬個大洋，不吃白不吃！有口痕友仲抵死，指好似交際花遇上大富豪恩客，睇到一箱金燦燦銀紙，又有張任碌嘅鑽石黑卡，雙眼發光都要吊高幾日來賣以顯矜貴！

民主派議員日前就召開會議，指大多數議員傾向留守議會戰線。曾經係泛民金主嘅壹淫媒漢奸黎尋日喺推特直播時就表示，認同泛民議員應繼續留任喎！漢奸黎趁仍處保釋期，又回到昔日違法佔中，喺金鐘大本營「做大佬」時，有群丑政客拱照嘅日子，手指指有face喺直播中「指點迷津」，指現屆泛民議員有責任留任守護香港，有機會阻止政府「惡法」通過。自身難保，叛國禍港、一身都係罪嘅漢奸黎又「指點江山」：若民主派議員集體離任，只會讓建制派和政府喺議會內為所欲為，而且料政府不會對民主派議員總辭有太大反應！

漢奸黎真係氣數已盡！講啲阿爸係男人、阿媽係女人嘅嘢！男人老狗，又話「為美國而戰」，一時又感時淚崩語無倫，話「恐家人淪中共人質」，咪咁生人唔生膽至得㗎！咁嘅狗熊樣，「為蟻國而戰」都輸到褲甩啦！可見漢奸黎唔止氣數已盡，而係「傷鳥有弦驚不定」，所謂「鳥窮則噣，獸窮則觸，人窮則詐」。鳥無處可飛時會亂啄，野獸無處可走會到處亂撞，人走投無路時開始欺騙。泛民欺騙選民，而漢奸之淚欺騙黃絲讀者，大家都係末路狂奔，睇吓點死而已！