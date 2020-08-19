世界視線：放風特赦斯諾登　特朗普機關算盡

美國總統特朗普對有「走佬特工」之稱的中情局前僱員斯諾登態度軟化，先是聲稱很多人認為斯氏受美國執法部門「不公平對待」，當斯氏在法律困境中掙扎時，像聯邦調查局前局長高銘這樣的人卻能逍遙自在，並不公平。特朗普之後更明言，正考慮特赦斯諾登。

世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。人們可以看到，特朗普上任以來，多次特赦親信或介入司法程序，最經典的例子是，在通俄案被判多項罪名成立、被判入獄四十個月的特朗普前競選顧問斯通，獲特氏免去刑期，不用受牢獄之苦。如今為何突然關心起斯諾登這位「吹哨人」？

不可不知，特朗普上任以來，飽受白宮內部「洩密」之苦，曾有匿名高官投書報章，爆料指內部有人密謀罷免總統，「嫌疑犯」之一副總統彭斯為了撇清關係，一度表示自己願意帶頭接受測謊試驗，白宮內部甚至掀起一輪「捉鬼」行動。對於可能是世界上最著名洩密者的斯諾登，特朗普自然沒有甚麼好話，有人統計過，特氏曾數十次在社交網站上發貼攻擊斯諾登，形容他為「賣國賊」、「美國的恥辱」，甚至揚言「斯諾登應該被處決」。而前總統奧巴馬亦曾表示，除非斯諾登停止逃避法律制裁，否則他不會考慮赦免，這可說是特、奧二人罕有地立場一致。

特朗普對斯氏的態度突變，說到底還是出於選票考量。此前有民調顯示，有一半以上美國人支持斯氏，一七年更有上百萬民眾簽名支持對其進行赦免，能討好這班選民，特氏又多了幾分連任本錢。

更何況，突出斯諾登的正面形象，還可以順道甩鍋前朝政府。儘管斯諾登也有批評特朗普「親俄」，但那並非基於掌握的機密資料，而更多是「個人意見」。相反，斯諾登揭發的「棱鏡門」醜聞，顯示美國政府竊聽德國等盟國領袖，可說是奧巴馬任內的一大污點。特朗普暗示斯諾登受執法部門不公平對待，等於指控奧巴馬和拜登是迫害他的「幕後黑手」。如今球又回到拜登陣營那一邊，且看他如何接招。