以往對美國總統特朗普的看法是希望他連任，因為他連任可以進一步摧毀美國國內外積累下來的基礎。但是，近來希望他連任的人少了，因為他的行為已超出想像，讓他的政策得逞的話，影響的範圍不只美國，而是世界。特別是他順從美國極右派的戰略主張，以中國為敵，發起新冷戰，表面上似是為他競選連任服務，實際上打開了潘朵拉盒子，在美國社會製造出仇華的心理。

即使特朗普連任失敗，美國社會形成廣泛的仇華心理，會左右美國的政治，容易被政治勢力所利用，延續以至惡化特朗普的反華政策。

與此同時，特朗普的民粹主義，造就美國社會的反智趨勢，政府政策便不以理智為基礎，可以不顧一切，暴民式的胡作妄為，美國社會內種種反智（也反種族、反現代化、反全球化、反科學、宗教的原教旨化、乃至邪教化）的傾向便會不受控制，把美國整個社會、政治和對外關係全部搗亂。

美國還是全球最大的金融與軍事力量，一旦政治失控，便會禍害全球。特朗普可以放縱新冠肺炎疫情，死人無數還沾沾自喜。美國失控，掀起戰爭，即使不是核戰，也會禍害無邊。民粹主義的美國，有沒有特朗普作總統，也是全球和平與發展的最大破壞因素。特朗普當總統的最大作用，是暴露了也突出美國作為全球秩序與和平發展的最大敵人，也由此在國際上突出了中國和平發展的角色，與美國形成對立。

假若特朗普連任總統，上述情況會更為惡劣，對世界秩序與和平發展的衝擊更為嚴重，主因是沒有競選連任的制約，第二個任期傳統上是總統變成「皇帝」的無約制統治。負責任的會遵守民主的規範與道德，全無責任感的則會無視任何規矩，任意妄為，也更易與背後支持的勢力交易，謀取私利，或培植家人作為政治接班人。

特朗普私利太大，被質疑連任之後會把美國的國家權力視作私產，隨意與其他利益交易，也把美國的外交關係、他國的利益，看作可作買賣的對象，不但美國大亂，新冠肺炎疫情還會失控，反種族示威暴動更盛，尋且會使天下大亂。

或許這是終結美國霸權、美國為首的國際資本主義體系的最佳方法。可是，對美國社會、被特朗普針對的國家、世界秩序以至國際上文明理智的發展損失會太大，代價會太深。疫情失控，已經不止禍害美國，甚至外溢出口別國。

特朗普連任失敗對世界是好事，中國不能寄望他連任後會變得理智。