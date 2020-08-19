看一個國家特別是「帝國」的國運，要看幾百年，才能看出名堂、看出興衰因果。美利堅合眾國的出世和成長才二百多年，它只經「一家王朝」——從資本主義越升為帝國主義的「王朝」，是天時、地利、人和令它成為當代資本帝國的霸主。然而高峰已過，呈衰落之象。根本原因，不在於它在世界上遇到了多麼強大的對手，而在於資本的貪婪和膨脹是它的催命鬼，引火自焚。

對此，只要真的看懂了馬克思的《資本論》，真的看懂了列寧關於「帝國主義是資本主義的最高階級」的理論，真的看懂了資產階級的經濟學家開出種種「挽救經濟危機」的良方不過是飲鴆止渴，把崩潰押後，就能明白資本帝國的最終命運，和歷史上所有體制及政治、經濟、軍事、文化背景不同的帝國，是必然殊途同歸的命運。

不過，美國政客們是不相信這些的，跟他們講這些，一定是「夏蟲不可語冰」。老美作為資本帝國，從出世到生成，才二百多年，眼下還算是「風光無限」，還算是「全球唯一的超級大國」，差不多是「想整誰就整誰」，不怕四面樹敵，你跟他說：「哥兒們，悠着點，否則是在加速滅亡。」這話他是不相信的。

當然，老美的政客們也不總是自我感覺良好。國內外的尖銳矛盾、巨大壓力，國運遭到挑戰，他們是感到資本生成的種種國家內部的矛盾，他們想用民選政治和自由、人權價值觀予以解決，對此，過去也曾管用。然而，自由、民主、人權這一套在「正常」發展後已生病變，弄得劣質選民專門選出劣質政客，弄得自由變成「胡作非為」，戕害自由本身，人權變成人人「老子天下第一」，「我權凌駕他人之權、社會公義之權」。資本生成的這套東西早已加劇老美內部矛盾，生變生亂也。

老美應對外部壓力，也還是一味抱着資本的最高信條，不擇手段玩競爭，從不相信合作雙贏，只要獨贏，只要稱霸，只要無限擴張，不知歷史上多少帝國因此而力竭衰亡也。