因涉嫌觸犯《港區國安法》而落網的漢奸黎，日前在網台節目中承認自己是非常受爭議的人，撩是鬥非，從事哪一行都不守規矩；並自認做傳媒的心態不是「玩吓」。這次倒是說了老實話，他辦報絕對不是為了「玩吓」，而是懷有不可告人的政治目的。

早前老報人王亭之現身說法，證實一九九三年有人游說他不要移居加拿大，留在香港辦報，由美國民主基金、德國民主基金和英國一個組織出資，預算四千萬元港幣。辦報目的首先是提高公信力，然後對付共產黨。結果被王亭之拒絕，有人另起爐灶，不久就出現《蘋果日報》。了解這段歷史，就知道為何漢奸黎由製衣商人搖身一變成為傳媒人，也就知道他辦報有何目的。很明顯，有人只是充當外部勢力的政治傀儡，以新聞自由為幌子，從事反中亂港勾當。難怪爛果報獻世不久，即獲彭定康欽准刊登法律性廣告，一切都是有人在暗中扶持。

事實證明，早在回歸前許多年，外部勢力就開始在香港布局，埋伏暗樁、培植代理人、控制輿論、扶持反中亂港傳媒。反觀中方似乎毫無作為，回歸儀式結束後便去如黃鶴，對反中亂港勢力勾結外部勢力視而不見。於是出現一種奇怪的現象，外部勢力爭相在香港插旗，作為主人家的中央反而好像局外人；外部勢力干預香港事務被視為理所當然，中央一出聲反而被批評破壞「一國兩制」。最不可思議的是，當年壹傳媒借殼上市，中資銀行甚至暗中出手相助！

所以說，香港鬧到如此地步，中央也要負起很大責任。鄧小平曾明確指出，「不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。如果中央把甚麼權力都放棄了，就可能會出現一些混亂，損害香港的利益。」鄧公確實有先見之明，可惜繼任者沒有遵循教誨，將「五十年不變」理解為「五十年不管」，導致後患無窮。