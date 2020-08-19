中美關係陷入近二十年最僵局面，美國鐵了心要對華全面遏制。一山不能藏二虎，許多人扮專家分析所謂大美國主義或人權問題統統都不是重點，談甚麼台海、南海、知識產權及貿易逆差，都只不過是藉口。有人做世界大哥做得久了，發現老二勢力愈來愈大，威脅自己地位，自然會做點事讓他上不來。即使中國買多少大豆或者在貿易協議再讓多少步，以美國為首的西方打壓行動是不會收手。

香港雖然是小小城市，但因歷史及地理因素，從來都不乏外部勢力在此滲透搞事，被利用作反華基地，去年爆發示威暴潮，英美在背後發功，本港被美國當作貿易戰籌碼來抑制中方。壹傳媒黎智英被視為美國在港代理人、泛民主派金主，旗下《蘋果日報》鼓吹反中亂港及示威上街，可說是動亂黑手之一。黎智英三父子及壹傳媒高層等多人，上周因涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名被捕，再加上年輕反對派周庭等人，總共十男女的拘捕行動，因為涉及知名人士，黎旗下壹傳媒大樓又被過百警員搜查，特區史上首次，震驚中外。

據稱國安處查到一個團夥，要求外國制裁香港，多名傳媒高層用外國戶口財政上支援這團體，亦有人勾結境外勢力危害國家安全。黎智英是公認的漢奸，官媒稱為「叛國禍港四人幫」之首，高呼為美國而戰，被視為美國走狗，不過這隻走狗顯然很忠心，而且服務多年，沒有功也有勞，美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧都為他開腔，特氏指黎智英被捕是「可怕的事情」，顯然是向中方施壓，打狗要看主人面。

黎智英案是國安法及相關部門第一宗大案件，全港及全球都在觀望，近日示威潮銷聲匿迹，主要是懾於國安法效力，若果因為某些政治因素而令嫌犯脫身，出師不利，威信盡失，便會被當作無牙老虎，虛張聲勢，不如早早收檔。