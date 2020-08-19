香港的反對派之中，其實有好幾股力量，他們之間沒有共同的意識形態，世界觀不同，行事手法各異，卻因為反共、反北京中央政府或反特區政府的立場一致，擰在一塊。如果在外國，他們之間應該是彼此敵對，甚至會互相攻擊，但在香港卻聯合為一股力量，爭取共同的選民支持，他們的選民到底對這些政治人物和派系有幾多認識？

反對派之中本來有溫和派，如早期的民主黨、公民黨等，他們來自中產階層、專業人士，主張走議會路線，因成員的背景關係，他們與特區政府高官關係密切，或許曾是同行同業，有機會時常交流，或許是大學同學，參加過相同的會社，無論思想和生活上都彼此接近。

過去溫和反對派與政府未如近年的劍拔弩張，回歸以來，特區政府也會間中吸納溫和反對派背景的成員進入管治班子，成為中央政策組的全職顧問；上屆政府，運輸及房屋局局長張炳良曾是民主黨副主席，新聞統籌專員馮煒光曾是民主黨成員和區議員；林鄭月娥班子的勞工及福利局局長羅致光，亦曾是民主黨要員。近年出現社會對立，加上溫和派換代，他們與特區政府日後是否仍能共事，充滿未知之數。

另一類立法會內的反對派主要是小團體和獨立個體，專門走冷門或偏激路線，吸引另類比較年輕激進的選民，在立法會選舉中，他們其實是分薄了溫和反對派的選票。香港立法會選舉採比例代表制，設計原意是為了保障小黨派的議席，而不利大黨出選，因為大黨就算吸引到很多選票，也不容易保證名單上位列較次者當選，反而一些走偏鋒的候選人，只要能夠吸引到區內百分之七、八的選票，便有足夠票數勝出。

問題是，這些小政黨、小團體的意識形態可以分別很大，甚至互相敵對，例如有團體以爭平等、爭人權為號召，甚至為特殊性傾向者爭權益，也有人以環保作競選綱領，他們在歐美的政治分類中，一般被列為左翼，肯定不見容於那些主張本土居民權利至上、排斥新移民的右翼團體。

奇怪的是，這些無論世界觀、思想和立場都敵對的團體，在香港竟然扭成同一股的反政府力量，在泛反對派的旗幟下聯合成共同陣線。

今次泛反對派的初選，可以明顯看出他們正在醞釀巨變，傳統走議會路線的大黨可能讓路給政治面目模糊的所謂「素人」，及有嚴重黑暴傾向的區議員。這班純粹祭出造反大旗的新興力量，未來將把立法會帶往何方，仍然有待觀察。