《港區國安法》生效後終於打大老虎，警方拘捕壹傳媒黎智英、其兒子及多名高層，引起國際震盪，惟黎智英被捕四十小時後獲准保釋，是否正式落案起訴仍未有下文，反而黎智英等人加緊「做嘢」反制，既申請禁制令，又入稟法院要求釐定警方行動是否合法。以本港司法向來包庇反中亂港集團觀之，黎智英是否真的會受到法律制裁，存在極多變數。

眾所周知，警方當日在壹傳媒大樓共檢走廿五箱文件，爛果報總編輯隨即向法庭申請禁制令，禁止警方查閱文件；接着黎智英兩名兒子亦入稟高院，要求法庭判斷警方當日所檢取的資料是否屬警方手令涵蓋範圍等。

有人明知國安法有凌駕性，中央甚至有權將案件「送中」，這種凌駕性對他們極其不利，便企圖透過現有司法系統將這種凌駕性砍掉，一旦高院判定警方行動不合法，或檢走的文件不能翻閱，便等於廢掉國安法一半武功，有人便安全多一分。別以為法庭不敢這麼做，司法界向來潑水不進，他們先天性對中央有極大抗拒，不僅認為大陸法不及普通法優越，而且認為中央無資格插手本港事務。為了維護自身利益，繼續充當西方代言人，藉司法判決與國安法對着幹，實在不足為奇。

另一值得注意的是，有份負責本港全民檢測的內地檢測機構，日前遭英國跨國生物科技公司入稟高院控告其侵權，要求法庭頒禁制令並索取賠償。在壹傳媒股價癲足一星期、西方疑送上最後一桶水後，諸多衝着中央的官司接踵而至，真的是巧合這麼簡單？

在中美角力的大氣候下，多麼匪夷所思的事情都會發生。中央要亮劍，黎智英案便是試金石，惟除了本港司法界從中作梗，在大國利益面前，會否有人被拿來當作談判籌碼？一旦北京心慈手軟，國安法失去震懾作用，反中亂港繼續打橫行，國安法和國安公署可以休矣，全面管治權也可以免談了。