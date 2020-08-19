壹傳媒黎智英涉嫌干犯《港區國安法》，他的兩個兒子則分別涉嫌觸犯串謀欺詐、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，三人在上周被捕後獲准保釋。肥佬黎暫獲自由，不禁感慨繫之，日前在網絡上與一位填詞人對話，聲稱擔心兩個兒子會成為中共人質，說着說着，更哭成淚人，說：「家人對我來說最重要，不是事業也不是名譽，是家人，如果發生，我不知該如何面對。」

反對派總喜歡用一種伎倆，就是混淆視聽、倒果為因，說得多了，恐怕會連自己也給騙去。黎先生既然宣稱家人最重要，擔心兩個兒子未來的遭遇，你又何必當初呢？當知遺子以錢，不如遺子以德，平生不作虧心事，夜半敲門又何需驚。

肥佬黎對子孫的言教如何，不得而知，但身教則肯定不敢恭維。《蘋果日報》創辦初期，被揭將大疊報紙推入海中，卻誣稱是競爭對手所為，以圖製造輿論，收宣傳效果。壹傳媒經營多年來，往往宣淫販賤，煽動社會矛盾。肥佬黎惡行纍纍，罄竹難書，看在眼裏、記在心上的，不獨是市民大眾，也包括肥佬黎的兒孫。黎先生，你認為自己的所作所為，能為後輩樹立好榜樣嗎？

上樑不正，下樑便歪，早前黎智英次子經營的餐廳，就被指用二手飲品奉客，一時惹來輿論嘩然，如今他的長子又因涉嫌串謀欺詐而被拘。肥佬黎首先要關心的，不是家人會否成為中共人質，而是問問兒子們，有否做過昧着良心、干犯法紀的事。要是沒有，一身磊落光明，俯仰無愧，又何足懼哉！

中央接管香港二十多年以來，幾乎沒有聽過一件曾對香港人插贓嫁禍之事，犯了法，阿爺仍然包容、原諒的例子反倒多有。黎先生，你其實真正要怕的事不在外頭，而是在蕭牆之內也。