港府防疫抗疫張弛無道，第三波新冠肺炎疫情一發不可收拾，不明感染源頭愈積愈多，根本已無從追蹤，而且群組爆發一個接一個，外傭宿舍群組之後又整單碼頭爆發群組，總之好似扑傻瓜咁，扑完一個落去又彈出另一個，沒完沒了！依家疫情就係咁，是以連續四十多日錄得雙位數確診，雙位數亦時高時低，顯示疫情極不穩定，難怪晚市堂食拒放寬，各項防疫措施延至八月二十五日！

禁聚令係咁延，真係唔知禁到幾時！因政府防疫無能，漏洞處處，市民相信有排難有安樂茶飯食，而食肆肯定排隊執笠！港府七月十五日起實施晚市堂食禁令，之不過，翻查衞生防護中心公布嘅確診者到訪食肆資料，七月起至今錄得嘅六百零一間有確診者到訪嘅食肆中，逾八成係堂食禁令實施後才到訪或報告，顯示「減少外出用膳」呼籲並不奏效。專科醫生解釋，第三波疫情除了因病毒變種後傳染力更強，社區亦有多處源頭，加上打工仔有唔少要外出用膳，病毒很容易在食肆造成傳播，若餐廳員工中招，該餐廳甚至會出現持續性爆發。

政府日前原本放風或放寬晚市堂食，由傍晚六時延至晚上九時至十時，之後或許聽到專家批評目前仍沒有條件放寬限制，急急縮沙煞停，令飲食界一場歡喜一場空！社會各界一直質疑為何病毒喺六點後才出現，其他時段就唔會？對延長禁令感到疑惑。

依家幾乎所有茶餐廳、快餐店嘅座位都有膠板分隔，不過有啲高度不足，防疫成效恐打折扣，而且啲膠板有否每日消毒都成疑！放寬晚市堂食至九時，老朽認為可以，皆因不信六點後先有病毒，只要依舊兩人一枱、陌生人不准搭枱便可以！當然，最重要就係「食不言」，要傳情達意，請用手機通訊應用程式，食完就走！到疫情真係好轉，張竹君醫生話大家可以恢復精彩嘅社交活動，屆時大家才杯上杯落可也。