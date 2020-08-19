自從國家領導人號召國人減少浪費之後，內地迅即掀起一股減少浪費食物的颶風，這對豪吃海喝約二十年的中國來說是大好事，應該深耕廣推，改變不良民風。不過，這場早該來的大行動，近日卻只見一宗又一宗負面消息，主因是政商界只知加碼跟風的老毛病又犯了，而且已顯露再次把好事辦成壞事的趨勢。

國家推出大政，內地從上到下都在推動，但一些盲目加碼跟風的建議卻讓人哭笑不得。過去中央每次出大政，都要求地方政府以因地因時制宜的方法讓民間消化，結果內地官場每每執行走樣。這一次是網上爆出各種熱議話題，例如陝西一家餐館為了響應國家號召，老闆使出懲罰大招，要求員工必須遵守「適量點餐」，並將這個要求作為員工每月考核的一個要素，如客人有剩菜，負責服務該桌的侍應將被扣分，此舉不但令員工被扣減獎金，還要僱員為食客的浪費行為埋單，措施令人側目。

事件引爆了勞資、經營者與顧客關係的討論，更引起基層打工仔不滿，商界不敢得罪客人，便拿打工仔開刀，要侍應為客人的浪費行為埋單，這合理嗎？為甚麼不是懲罰客人？

另一個引發議論的是，有名嘴提到國人久違了飢餓感，這個減少浪費行動正可呼喚國人的飢餓感，回憶一下當年的苦，不要隨意製造浪費。這句話本來只是溫馨回應，但不少人對呼喚飢餓感之語甚反感，認為過猶不及。

上述只是民間紛爭，官場亦習慣加碼再加碼，這樣就能保烏紗無慮了。側聞已有省市要把減少食物浪費與官員考核掛鈎，若真的推行，那麼民間的奇特措施恐又會源源而來，惡招必不會少，像有餐廳在門口擺放體重計，鼓勵客人飯前飯後秤重；有食肆推行點十個菜減兩菜的「鼓勵」方法，這些措施很易玩出火，善政良政若無法妥善推行，那麼因善生惡是遲早的事。