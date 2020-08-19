近日，中央政府提倡制止餐飲浪費行為，要求各地公私部門落實節約風氣，藉以喚起群眾的自覺行為。在今天回首看來，雖然內地多年前缺糧的日子似乎已經一去不返，但勤儉節約是中華文化的傳統美德，我們應當表示支持及身體力行。至於香港，回收廚餘的政策一直在緩慢進行，「惜食」精神亦未夠深入民心，我們還需要在相關方面繼續努力。

根據二○一八年所發布的數據，內地城市每年浪費食物的數量大約是一千八百萬公噸，相等於三千萬至五千萬人口一年的糧食。事實上，早於二○一三年，由民間發起的「光盤行動」，主張「餐廳不多點，食堂不多打，廚房不多做」，曾一度引起全國爭相倣效的風潮，加上內地媒體不時再提倡「光盤風氣」，過往以面子消費的理念獲得根本的改變。

直至近日，中央再次要求社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍，不同省市的機關亦陸續響應號召。當中，武漢餐飲業協會發布倡議書，提出「N減一」的就餐模式，即是十個人共同進餐，只點九個人的分量。若然隨後發現菜量不足時，才按實際情況增加菜品。此舉先後獲得不同省市的倣效，包括黑龍江、福州及太原等，期望真正改善講究排場的聚餐文化。

至於原本採用分餐制的高校食堂，部分亦在近日推行「半份菜」或「小份菜」的措施，讓教職員及學生能夠多享用不同菜品之餘，亦有助做到「光盤節約」的用餐行為。有大學甚至提出「二十一天效應」，鼓勵學生進行三星期的低碳生活挑戰，繼而養成習慣成為生活的一部分。

然而，外界有評論指出，內地於此時公開宣傳節約文化，其實與來年糧食不足有一定的關係。基於今年疫情、水災及中美關係不確定等因素，均會影響到內地糧食的生產及進口，使中央不得不從節約入手防範危機。事實上，我們不需要過分忖測國家「居安思危」的政策，反正節約根本就是應有之義。於疫情之中，利用大家逐漸習慣分開就食的機會，一改以往無謂排場的風氣，對國家及群眾均有相當大的好處。

另一邊廂，香港在「惜食」方面其實是相當不足，每日棄置廚餘相當於二百多輛巴士的重量，亦即約三千六百公噸，較十年前增加百分之十。於二○一八年，位於大嶼山小蠔灣的「有機資源回收中心」投入運作，可將有機廚餘再造成有用物料或再生能源，但每日處理的數量只有二百公噸。換言之，我們必須從源頭減廢，在餐桌上就應開始節約。不過，想想當局推出「大嘥鬼」宣傳多年，為何我們的廚餘不跌反升？現時在外進餐，又有多少人真的自攜器皿，將多餘的餸菜「打包」帶走？相信不會很多，實在還需時間讓社會形成習慣風潮，才能真正做到「惜食」、「光盤」的文化。

經典有云，「一粥一飯，當思來處不易；半絲半縷，恒念物力維艱」。不管是豐收還是歉收之年，我們亦需明白一切也非理所當然，理應以節約勤儉的精神以充實人文素質。