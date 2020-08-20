正論：非住宅終於減辣　作繭自縛何其愚

今年是庚子年，注定多災多難，不可能平靜。在中美角力的大氣候下，香港成為主戰場，局勢不穩加上種種制裁，國際金融中心地位備受動搖；屋漏偏逢連夜雨，去年的反修例黑暴重創本港根基，今年又逢新冠肺炎來襲，百業蕭條，雪上加霜。此情此景下，賣樓套現成為業主的救命稻草，社會要求樓市撤辣之聲不絕於耳。金管局昨日宣布放寬「非住宅物業」按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，總算是遲來的減辣救市，惟何時輪到住宅減辣以至撤辣，仍是未知之數。

本港經濟自去年開始下行，今年更趨惡化，財爺陳茂波甚至形容今年經濟是近六十年來最差。事實上，旺區吉舖湧現，結業倒閉潮如巨浪淹至，最新失業率即使微跌○點一個百分點至百分之六點一，依然有逾廿四萬人失業，情況為十五年來最差，何況這是港府動用數以千億元計救市紓困的結果，證明投入巨大但作用輕微。最要命的是，疫情不知伊於胡底，昨日又有兩大盛事取消或改為網上舉行，重啟旅遊業遙遙無期。

在百廢不興的背景下，金管局終於減辣，非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限，上調十個百分點；一般個案上限，由四成上調至五成，今日起生效，此舉總算是遲到好過不到。商界早就指出，市況不穩，風高浪急，不少企業及商戶急需將手上物業出售套現，以增加現金流維持生意，但辣招令他們舉步維艱。當局遲來的出招，預料對持有工商單位的業主有一定幫助，但只能算是第一步，住宅物業依然未有減辣，遑論撤辣，救市效果始終不全面，特別是目前樓市下行風險日甚一日，一旦樓市崩盤，必然導致經濟及金融全面崩盤，後果不堪設想。

春江水寒鴨先知。七月份涉及物業辣招稅成交按月大增一成六至逾一千八百宗，連升三個月，為去年十月後最多。經濟轉差，業主卻寧付辣招稅都要沽樓套現，反映了經濟及政治環境惡劣，不少港人急需周轉，亦有港人對前景心死，紛紛賣樓移民；投資者同樣睇淡後市，認為本港樓價上升空間不多，及早沽貨走為上着。

可以看見，最近多個藍籌屋苑都出現劈價放售，而住宅租金價格更大幅下調。業主租金收入下降，手持物業又有價無市，辣招早就失卻遏抑樓市的作用，變相鎖死二手樓盤，反而成為業主套現及年輕人上車的絆腳石。

眾所周知，港府於二○一○年首度引入額外印花稅，並於兩年後實施加強版，轉讓限制年期增至三年，稅率升到百分之十至二十，新增買家印花稅，非本地或以公司名義入市的買家，須支付樓價一成五的稅項。惟辣招無助遏抑樓市，港府翌年再增設雙倍印花稅，提升非首置人士的印花稅比率；其後樓價仍是居高不下，二○一六年當局再度提升印花稅，購買第二個物業的買家或公司名義買家，稅率劃一調升至百分之十五。

正如本報多次指出，當樓市出現不理性亢奮、樓價持續飆升的時候，港府出手管理需求，遏抑樓價，即使違背自由市場原則亦屬無可厚非。但當樓市跟隨整體經濟陷入低迷，甚至可能進入冰河期之際，港府依然無動於衷，企硬不肯撤辣，只能說是昧於形勢，食古不化。金管局今次為非住宅物業鬆綁，總算踏出正確一步，但若堅持不為住宅物業拆牆鬆綁，救市效果不彰，則仍然與作繭自縛無異。

業界普遍認為，港府之所以死抱辣招不放，主要原因是不欲稅收減少，加上少做少錯、不做不錯的心態作祟，故遲遲不肯行動。但必須知道，樓市既是香港金融經濟的最重要命脈，佔政府財政收入約四成，更是許多市民的畢生財產，窮盡精力才能勉強安居樂業，一旦樓市爆煲，港府財政收入固然無以為繼，金融及銀行系統也必遭受重創，無數小業主更將面臨絕境；何況現時經濟插水，打工仔朝不保夕，負資產崔護重來，港府一味墨守成規，當年「八萬五」哀鴻遍野的一幕恐怕很快重臨，難道當局還想重蹈覆轍？

變幻原是永恒，一本通書不可能讀到老，現在正是港府果斷糾錯的時候。正如有人指出，港府若擔心一下子完全撤辣會引發市場不穩，大可分兩步走，第一步先撤涉及本地居民的辣招，第二步才針對非本地人。

總而言之，惟有穩住樓市，保住小業主資產，為業主及企業增加沽售套現的機會，樓價不會出現大幅波動，經濟才有一線生機。一味拖拖拉拉，望天打卦，香港恐粉身碎骨矣！