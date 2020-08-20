世界視線：委任金主做大使　政治分肥何時了

中國古代有所謂「捐官」制度，有錢人可走捷徑，明碼實價購買官職，史稱「納捐」，事實是美國也有類似的制度，總統選戰打的是銀彈戰術，背後少不得金主們的支持，而歷任總統當選後都會投桃報李，委任曾作財政貢獻的友好人士出任美國駐外大使。有美媒報道，特朗普政府內，由職業外交官出任駐外大使的比例，由以往佔到三分之二，下降到不足六成。

美國版的「納捐」制度，其來有自。不管小布殊還是奧巴馬，均委任不少「外交素人」出任大使，然而特朗普卻將有關傳統「發揚光大」。須知道，不管是共和黨抑或民主黨人上台，彼此間都有默契，上任後都不會急於對上屆總統委任的駐外大使進行換血。特氏卻不管這一套，他一七年甫上任後，首先幹的事之一，是勒令所有上屆政府政治任命的駐外大使立即離職，以致美國駐八十多個國家和機構的大使職位，一度後繼無人，部分人子女就學也成問題。

更有甚者，特朗普親自「欽點」的駐外大使，經常被指須承接他的「髒活」。特朗普商人性格，講究「等價交換」，駐外大使由國家負責一應吃喝用度，面子更是金錢難以購買，自然要替總統辦事。最近有報道指，特朗普曾指示美國駐英大使約翰遜進行游說，由特氏位於蘇格蘭坦伯利的高爾夫球度假村，舉辦英國高爾夫球公開賽。儘管白宮否認報道，但本身是職業外交官的約翰遜副官卻表示，後者是在面見總統收到有關指令。

約翰遜的醜聞只是「小菜一碟」，曾向特朗普就職委員會捐贈一百萬美元的酒店業商人桑德蘭，其後獲委任為美國駐歐盟大使，他在彈劾特朗普的國會聽證會上作供稱，自己遵奉總統的命令，並配合總統的私人律師朱利安尼，敦促烏克蘭當局調查拜登兒子的「貪腐醜聞」，一時間令全國嘩然。

當然，天下烏鴉一樣黑。被問到會否避免在任命大使上「任用私人」，拜登陣營顧左右而言他，僅以「國家利益為重」的話搪塞，看來這一套政治分肥的陋規，在可見將來還會持續下去。