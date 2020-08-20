功夫茶：通識科教壞細路　修改內容係起步

一提起香港教育，多數人腦海浮起嘅四字詞必然係「千瘡百孔」。有人話，自古立國皆以政教並化，政能治身而不能治心，惟教能治心；心為萬物之本，本得其正，何身之不治？

之不過，自○九年推行至今嘅通識教育科，十多年來爭論不休，主要係教材偏頗，加上有教師教學「側埋一邊」，令唔少年輕人變得激進而「心不正」，一味「違法達義」破壞社會，外界多歸咎為通識教育失敗所致。

講真，香港教育失敗原因千絲萬縷，通識教育科屢遭有識之士批評為「教壞學生」，當然冇冤枉。呢科嘅課程設計，原意係鼓勵學生討論政策及社會議題，達到多角度、明辨思考之目的。可惜事與願違，文憑試試題被指過度政治化，任教嘅教師常在網上發表仇警反中言論，「戴妖」甚至被揭有份編審通識教材，唔變質變味至奇啦！

所以話，呢一科被譏為「吹水科」，即係廢噏無謂，終於吹出個大頭佛！學生港獨思潮如雨後春筍，而黃師毀人不倦隨風潛入夜，播毒細無聲，終於搞出個烈火暴行嘅反修例示威，幾千個學生被捕！

嗱，通識教育科以往毋須送審，課本內容良莠不齊，內容偏頗更係不在話下，教育局擺明不監不管，失職瀆職。依家喺輿論狂轟下，終於知衰行出第一步，提出為呢科提供自願「專業人士諮詢服務」，有關課本經局方閱覽內容後再作修訂。

部分出版社日前上載經修訂後嘅勘誤表，刪走「三權分立」定義、將「本土意識」與「民主派」字眼改為「本地意識」及「非建制派」，並修訂多幅諷刺政府嘅漫畫；直指違法行為須承擔法律刑責，並在多處強調不可違法、守法是公民責任等內容。此外，亦有出版社刪去「警方近年的執法方式侵犯人權、損害香港居民集會及示威自由」、「人大釋法等均衝擊香港司法制度和法治精神」等字句。喂，真係改完先知本來有幾離譜，原有內容顛倒是非，鼓吹學生違法，根本就唔應該存在，家陣先至修改字眼，遲唔遲呀！

教育局反應遲鈍，好多嘢都冇及時糾正。嗱，好似賣國試題、黃師播毒、學校放任學生喺校園唱黃歌、築人鏈、堵路阻市民返工等，教育局都冇第一時間正視，至今冇一個違法教師遭釘牌。教不嚴，師之惰，然則懲無能，姑息養奸，絕對關教育局敷衍塞責嘅事！

過去通識科都有吹捧本土派，大家睇到今日嘅梁天琦及梁頌恆，一踎監一破產。若然教育局一早執正教材打擊黃師，使教育能「正其心」，雙梁即使不是明日之星，也可堂堂正正做一個人，何至於淪落到咁不堪嘅地步！