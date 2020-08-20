神州觀察：全民動員倡節約　糧食安全增隱憂

中國十四億人的吃飯問題向來是個大問題，糧食產量及儲備無不牽動國民神經，惟自踏入庚子年，各種天災人禍、內憂外患接踵而至，都令民眾對國家的糧食安全生出隱憂。尤其近期國家領導人嚴厲要求立法制止餐飲浪費現象，勢令人更加不淡定，以致各地奇招迭出，都在大張旗鼓地展開節約糧食運動。

湖南耒陽市正源學校生員眾多，過往平均每餐倒掉的剩飯剩菜約有五千公斤，近期積極響應國家號召，實行剩飯剩菜秤量制度，要求每人每天不得留剩超過一百克，否則會被取消獎學金乃至罰款，結果每餐剩飯剩菜大降至只有原來的十分之一，可見這招十分奏效。正如有調查顯示，內地餐飲業人均食物浪費量十分龐大，僅餐桌食物浪費量每年就在一千七百萬至一千八百萬噸之間，相當於三千萬至五千萬人一年的食物量，不可謂不驚人。

在該股風氣推動下，各地節約招數亦讓人眼花繚亂。譬如繼湖北武漢「N-1點餐模式」後，遼寧省隨即出現加強版的「N-2點餐模式」；湖南長沙有餐廳推出「秤重點菜」方式，要求顧客在用餐前先秤體重，惟招致侵犯隱私之嫌，於是重慶有火鍋店在此基礎上推出改良版，只對菜品秤重，既實惠又節約。陝西西安則有餐館推出狠招，發現客人有剩菜，將會扣掉相關服務員獎金；湖南懷化有狠父見女兒食剩飯菜，懲罰對方額外做作業，種種舉措惹來不少爭議。

禁止食物浪費不僅在民間開展得如火如荼，當局亦要求各國家機關官員率先垂範，帶頭落實，把節約理念貫穿機關食堂、公務活動等各個方面。而該領域也是各方關注的重點，相關浪費情況才真叫「觸目驚心、令人痛心」，早前受疫情及前期中美貿易戰等因素影響，當局已數度喊出要勒緊褲腰帶，過緊日子，卻不知能否真正執行到位。

值得一提的是，國家統計局早前稱在疫情及旱澇、蟲災等多重夾擊下，今年夏糧仍喜獲豐收，國家糧儲局近日卻稱夏糧較去年同期減收近千萬噸，叫人不知這筆帳該怎麼算。惟社科院日前發布報告稱，內地或會在「十四五」期末出現一點三億噸糧食缺口，指目前農村發展面臨諸多矛盾問題，令國家糧食安全受衝擊，需將之列作首要保障，亦更印證此時提倡節約的必要性和緊迫性。

此外國家糧庫近年屢傳出現「糧耗子」等腐敗醜聞，真實糧食儲備難以知曉；身為糧食進口大國，又因中美交惡等複雜國際形勢面臨斷供之危，糧食安全問題必須未雨綢繆。惟國家糧儲局仍大派定心丸稱糧產連年豐收、庫存充足，勢難令民眾信服。