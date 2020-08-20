天理昭昭，報應不爽。身不正心不直，遲早身敗名裂，遺禍子孫。漢奸黎日前在一個網台節目中上演淚崩一幕，擔心家人「淪為中共人質」。其實，食得鹹魚抵得渴，既然他要「為美國而戰」，就應該料到這一天，有甚麼好哭的？如果其家人行得正企得正，又何必擔心淪為人質？

作為「叛國亂港四人幫」之首，漢奸黎惡行昭彰，不知荼毒了多少青少年，豈止連累家人而已。其旗下傳媒天天煽風點火，挑動矛盾，美化暴力，導致無數青少年淪為政治炮灰，將香港搞得雞犬不寧，單是這筆債，他永遠也還不清。他曾估計自己可能被判監六個月，顯然是太天真了。《港區國安法》量刑分三級，輕者判監三年，重者終身監禁。不管從哪個角度看，漢奸黎都不可能屬於輕者。

法律沒有問題，關鍵在於執行。有人擔心當局又是高高舉起，輕輕放下，並非無的放矢。香港司法充斥無間道，一直充當反中亂港勢力保護傘，誰也不敢保證他們不會重施故技。加上中美博弈愈演愈烈，洋奴漢奸被拿來當作談判籌碼，一點也不奇怪。君不見漢奸黎獲保釋後依然那麼囂張，依然到處招搖，這是故作鎮定，還是有恃無恐？他自稱好彩冇畀整上大陸，恰恰證明他最怕「送中」。

實際上，《港區國安法》明文規定，中央在三種特定情形下可以行使管轄權，並由內地法院審訊。包括：外國或境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄權有困難；出現香港特區政府無法有效執行本法的嚴重情況；出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。很明顯，這些情況早已出現，中央何不讓漢奸黎之流求仁得仁？

一言以蔽之，漢奸從來沒有好下場。秦檜夫婦一跪不起，吳三桂家門被滅，汪精衞挫骨揚灰，這就是歷代漢奸的結局。當代漢奸也不可能例外，時候一到，一切皆報。