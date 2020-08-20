香港人近期最愁的，應該是「開飯」的問題。廣東話博大精深，開飯既指實質的進食填飽肚子，也代表賺錢自己養家。兩者很多時候都是不能分割，例如辛辛苦苦工作一整天，丈夫老婆也要上班，沒有人煮飯，想在外面吃頓飯，竟然要買外賣，若果公司不近家裏，買個飯盒坐一小時車回家再吃，又或者約老婆在公園二人世界開餐，不過不是「撐枱腳」，而是拍飛來飛去的烏蠅和蚊子。

其實有得吃已經算不幸中之大幸，在特區政府的「英明」領導下，失業率一直飆升，超過百分之六，為十五年來新高，部分重災區行業，例如零售、餐飲、旅遊及酒店，裁員不斷，無薪假變例牌，想開工都難，遲點恐怕連穀種也沒有得吃。保就業計劃雖然有津貼這些行業，卻又忽視了不少工種，掛一漏萬，出錢都搞到怨氣沖天，也是這個無能政府才做得到。

第二期保就業計劃將展開申請，竟規定兩大超市在申請補貼後，必須向顧客提供減價優惠，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市現金券，原因超市感覺上受影響較少。相關超市須遞交有關優惠方案，政府滿意方案後才會批出第二期補貼，何謂滿意卻沒有標準。政府在批出補助已被詬病「大細超」，部分超市被拒諸門外，強迫減價亦是奇聞，以為劫富濟貧，實際是擾民，超市減多少才滿意？上有政策，下有對策， 一邊減另一邊加，羊毛都是出自羊身上，根本多此一舉。若果覺得超市不值得補貼，何不索性直接把款額派發給市民？

政府亦要求大型物業管理公司把收到的補貼，回饋最少八成給業主或法團。有小業主質疑，物管公司從來沒有因為疫情而收少一毫子管理費，不應獲得補助，應該回饋全部補貼額。如果最終都是市民得益，中間的行政手續費用又是白白浪費，這不是阿茂整餅，除褲放屁嗎？