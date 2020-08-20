經過一輪擾攘，未來一年立法會反對派的去留問題終於澄清了，廿四位反對派議員之中，兩位辭職，廿二位選擇留任。

聲稱無論如何都拒絕留下的有朱凱廸和陳志全，看來朱凱廸是總辭派領袖，他始終堅持今年立法會因應疫情延期一年是中央政府和特區政府的陰謀，認為集體杯葛可向國際社會表明選舉延期問題未解決，有助向中央政府施壓，相信這也是一班本來興致勃勃要參選立法會，卻被延期拖垮或被DQ的在野派想法，意圖挾民意和外國勢力威脅特區政府。不過今次無功而退，因佔大多數的反對派議員打算留任。集體杯葛失敗的一個原因是對手變了北京中央政府，距離遙遠，一錘定音不作糾纏。另一個原因是反對香港立法會選舉延期的五眼聯盟政府，除美國外，都紛紛宣布自己的選舉因疫情延期。自己的選舉延期不覺有何不妥，對香港選舉延期卻橫加指摘，如何服眾？

打算留任的廿二人中，以民主黨及公民黨佔多數席位，留任的主要理據是一旦反對派總辭，建制派可為所欲為，隨意通過違背民意的議案，訂立對反對派不利的會議規則，留在議會內仍能發揮制衡作用，起碼可拖延一些惡法進度。他們過往在立法會中一直發揮這些作用，沒道理這次要改變策略。如認為今屆立法會延任不合憲所以拒絕，明年的立法會選舉是否違憲也甚存疑，豈不是反對派集體杯葛無人參選？

大多數反對派議員決定留任已成定局，為避免被攬炒派繼續抹黑，他們把這次決定叫作「留守」。看來這是留任反對派想到最完美的交代。雖然，無論建制派也好、攬炒派也好，都在網上冷嘲熱諷，認為他們捨不得放棄這份薪高糧準不求表現的絕世筍工，只不過需要為自己變身加上華麗修辭而已。

立法會延任去留的爭論，暴露反對派背後的分裂。總辭派高舉道德原則，挾在野派勢力打算奪權，在初選結果出來後，他們本來有機會奪權成功，傳統反對派雖有人力有資源，也只能吞聲忍氣聽候分配。但今次立法會選舉延期一年，加上現屆立法會延任，給他們翻盤機會，明年再作部署。

攬炒派在一六年那次選舉中，已喊出三分天下的口號，認為立法會選民中，應分為建制派、溫和民主派和激進派三大陣營，未來的選票分配也會朝此方向劃分。中央要如何解決激進派問題不知，溫和民主派如清楚認識自己的角色，抓緊自己基本擁躉，有機會穩奪三分一地區選舉議席，再加上功能組別穩拿的三、四席，仍有機會在下次議會選舉發揮影響。