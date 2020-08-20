國與國之間沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。隨着中美角力愈演愈烈，美國對華進行全方位打壓，中興、華為、TikTok以至微信等科技巨企相繼成為美方急欲除之而後快的目標。

而美國因《港區國安法》對京港十一名官員宣布制裁，中資大行隨即傳出正採取臨時措施以遵守制裁令，保障美元融資渠道和海外網絡。由此可見，形勢比人強，即使中國口頭上強硬回應，做起來也只能有所取捨。

黎智英涉及的國安法大案，最終下場會否又是雷大雨小，實在令人不敢樂觀。白宮三巨頭特朗普、蓬佩奧和彭斯先後開腔力挺漢奸黎，搞得他對着鏡頭臨表涕零，不知所言，擺出為美國而戰、死而後已的模樣，足證這隻外部勢力走狗，至今仍有利用價值，亦為美國所看重。一旦在大國利益面前，有人被當成談判籌碼，會否再次出現高高舉起輕輕放下的一幕，誰也說不準。

這絕非無的放矢。早前外長王毅向美國拋出橄欖枝，對美喊話，指北京隨時可與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談，被外界解讀為北京擔心與美國全面脫鈎而有所軟化。「任何問題都可以談」會否包括放生外部勢力代理人？尤其是本港司法向來包庇反中亂港集團，輕判又可以，完全脫罪也不足為奇，甚至法官搞出低級錯誤而令判決遭全盤推翻，過去也是時有所聞。在中美博弈的大環境下，甚麼匪夷所思的事情都有可能發生。

另一方面，美國大選十一月舉行，特朗普民調一直落後對手，一旦白宮換主人由民主黨上場，中美關係的大方向即使沒有大改變，也有可能重歸理智，不若特朗普般不按情理出牌。北京方面是否意欲將國安大案拖至美國大選後才定奪，不妨拭目以待。

然則，要是連叛國禍港的大漢奸也能逃過牢獄之災，甚至逍遙法外，國安法立法目的到底為何？