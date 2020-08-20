身邊的小伙子告訴我，早前跟一位老同學在社交網絡聊天，本來言談甚歡，他談到自己政治中立，好奇地問對方是「黃絲」抑或「藍絲」，老同學答是「黃絲」，小伙子追問：「那你真會相信港鐵太子站內，警察曾打死人嗎？」他原以為這只是一條簡單問題，信便是信，不信便不信，朋友之間閒來嚼舌，沒甚麼大不了。豈料，這位老同學沒有作回覆，半年以來不再答理他，二十年友情就因提出一個問題而出現裂痕。

回歸之後，香港的言論自由委實收窄了，而且不局限於在公開場合，而是發展到就算朋友之間閒聊，也不能隨便觸碰對方的政治禁區。相比之下，「黃絲」的禁區更遠較「藍絲」守得森嚴，裏面是荊棘滿布，甚至埋有地雷。

不少人說中央將香港人的脖子愈捏愈緊，不准你隨便發聲。但那是真的嗎？在下隔天便接受報章訪問，對政府施政是抑多揚少，碰到不中用的官員，更逕直呼籲對方不要老是霸着茅坑不拉矢。在下的言論一點也不含蓄，但從沒受過建制中人施壓，要我噤聲。

不是說「六四事件」乃不可觸碰的課題嗎？筆者早年曾建議，事件既已相距如許日子，中央大可考慮突破禁區，適當肯定運動的正面意義，以撫平這個歷史傷口。一位態度保守的建制派大老跟我意見不同，大家在報端展開論戰，但彼此和而不同，對方非但沒有以權位、威望輾壓我，反倒在老人家出書時，還將我批駁他的文章收錄在內，而該書扉頁，是有中國總理親筆題字的。

真正讓我感到言論自由受威脅的，卻是來自「黃絲」陣營。去年我建議政府應以重典懲治非法示威者，反對派年輕人不滿，竟在大專院校的課堂上包圍我，逼我道歉，還三次將我推倒在地。言論自由的真正威脅來自哪方，豈不彰彰明甚？